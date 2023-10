Šest zápasů čekali hokejisté Kladna na domácí triumf za tři body. Povedlo se to proti Olomouci, kterou po divoké poslední třetině přemohli těsně 3:2. Bodovali tak posedmé v řadě a v tabulce jsou na desátém místě.

Hokejová extraliga: Kladno (v modrém) - Olomouc. Jiří Ticháček slaví vedoucí gól Rytířů. | Foto: Foto: Roman Mareš

Série domácích zápasů Kladnu historicky nevycházejí, ale teď je jedna taková tady. Rytíři nastoupí před vlastními diváky hned čtyřikrát v řadě, a premiéru si odbyli proti neoblíbenému soupeři – Olomouci. Zápas ozdobily fantastické výkony obou brankářů, domácího Adama Brízgaly a hostujícího Branislava Kondráda. Šťastnější byl nakonec ten, který nastoupil v rytířské zbroji.

První vzájemný zápas sezony přinesl pouze jedinou branku olomouckého Roka Macuha. Tuhle bilanci brzy dorovnal fantom probíhající sezony Jiří Ticháček. Po bleskové a přesné akci z vlastního pásma zakombinoval se Slováčkem a Klepišem, rázem byl sám před Konrádem a padajícího gólmana podstřelil. "Kuba mi to dal pěkně pod hokejkou, já chtěl vystřelit mezi nohama, ale on padl, tak to vyšlo," popisoval svou trefu Jiří Ticháček.

Jenže další šance jeho tým nedal (zejména Veber měl obrovskou) a ve druhé třetině už byli Kohouti silnější v útočném pásmu a svou jedinou přesilovku využili dorážkou Orsavy.

Zdroj: Filip Ardon

Domácí měli rázem v obranném pásmu hodně starostí, zároveň však nastřádali víc jasných šancí. Melka a Sideroff osm vteřin před sirénou dokonce jeli sami na bránu, ale Konrád byl bezchybný. "Po dobré první třetině, kde jsme měli dost šancí, jsme chybami nabídli Olomouci návrat do zápasu. Pak byla lepší a měla hodně šancí," uznal domácí asistent kouče Pavel Skrbek, jenž hrál v aktivní kariéře dlouho za oba kluby.

Ve třetí třetině se karta otočila. Olomouc sehrála další skvělou přesilovku, jenže gól už nedala a naopak při svém vyloučení inkasovala po už skoro tradiční bombě Lotyše Tralmakse z pravého křídla.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Brzy bylo zase srovnáno po hezké souhře zakončené Kuncem, ale vzápětí hosté chybovali, šli znovu do čtyř a tentokrát trestal chirurgicky dokonalou ranou Kanaďan Sideroff. Oba góly dělilo pouhých 50 vteřin!

„Dnes jsme si přesilovkami pomohli," věděl Jiří Ticháček, jenž na obě trefy v poslední třetině přihrával. Komentoval i sedmý zápas v řadě, kdy Rytíři bodovali, takovou sérii nepamatují ani ze sezony, kdy byla výuka v NHL a kladenský dres oblékaly hvězdy Jágr, Plekanec, Židlický. "Jsme rádi, ale není to náhoda, protože tvrdě trénujeme a dáváme to do zápasů. Že mám už 15 bodů, to je hezké, a co tomu dávám, se zatím vrací, ale hlavně se vidíme výš v tabulce, to je hlavní cíl. A jsme pokorní," dodal Jiří Ticháček.

Že rozhodly přesilové hry, na tom se shodli také oba asistenti trenérů. "My jsme mohli dát gól ve výhodě ve třetí třetině, ale nedali, zato soupeř ano. Jednou jsme nevyhodili puk, podruhé prohráli souboj na mantinelu. Dnešní hokej o přesilovkách je,“ hlesl smutně Róbert Petrovický.

Pavel Skrbek byl rád, že se Rytíři po špatné druhé třetině dovedli zase zvednout. "Donutili jsme pak soupeře k faulům a přesilovkami dnes rozhodli celý zápas,“ řekl Skrbek a vyjádřil se k výkonům Jiřího Ticháčka. „Oproti loňskému ročníku se hodně zlepšil v obraně a je na něj radost koukat,“ řekl Skrbek na účet hráče, u něhož se v týdnu očekává nominace do reprezentačního týmu na Karjala Cup.

Rytíři Kladno – HC Olomouc 3:2 (1:0, 0:1, 2:1).

Branky a nahrávky: 6. Ticháček (Klepiš, M. Procházka), 50. Tralmaks (Ticháček), 56. Sideroff (Ticháček, Tralmaks) – 25. Orsava (Knotek, Káňa), 55. Kunc (Knotek). Rozhodčí: Pražák, Veselý – Špůr, Thuma. Vyloučení: 2:5. Využití: 2:1. Diváků: 3052.

Kladno: Brízgala – Hejda, Dotchin, Ticháček, Martenet, Slováček, Veber – Tralmaks, Klepiš, Kusý – Frolík, Pytlík, Sideroff – Strnad, Babka, Jarůšek – M. Procházka, Melka, Smoleňák.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, Rašner, Sirota, Řezníček, Švrček, Rutar, Mareš – Káňa, Nahodil, Orsava – Kunc, Knotek, Bambula – Plášek ml., Macuh, Navrátil – Kusko, P. Musil, Kucsera.