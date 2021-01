Konečně zlomili prokletí Edenu, štempl bouchla posila Suchánek

/FOTOGALERIE/ Jak skončil, tak i začal. Útočník Rytířů Antonín Melka rozhodl v závěru středeční bitvu s Litoměřicemi a v sobotu načal brzy účet duelu na Slavii. A byl to opět vítězný zásah! Kladenští hokejisté v Edenu více než dvacet let nevyhráli v normální hrací době, tentokrát se jim to po výsledku 3:0 povedlo. Dál ovšem platí, že se Kladno nutí do útoku, ale střelecky nezáří a vzadu jeho hra přes čisté konto Adama Brízgaly úplně pevná není.

Kladno (v bílém) vyhrálo v duelu Chance ligy na Slavii 3:0. | Foto: Deník/ Michal Káva

V první části rozhodla kvalita přesilovek. Kladnu se při té jeho sice hvězdy neprosadily, ale to kvůli tomu, že je druhá formace nepustila na led a po krásné akci vybídli Bílek, Račuk a Pitule k přesnému zakončení Melku (10. gól v sezoně). To na druhé straně přesilovkové komando postrádající opory Bednáře, Vampolu a Kafku zahodilo dokonce výhodu dvou hráčů v poli. Šance pak propásli ještě Hlava a navrátilec do sestavy Bílek, ale ti už na Michajlova recept nenašli. Ve druhé třetině pokračoval nápor Rytířů, zejména při přesilovce držela Plekancova řada soupeře v pásmu celé dvě minuty. Nicméně klidně mohli vyrovnat i domácí, šance Vlčka i Pšeničky pořádně Brízgalu vyděsily. Nápor hostů ukončil zbytečným faulem Mikliš, po něm hru rozkouskovaly další zákroky za hranicí pravidel. Rytíři se dokonce opět museli bránit 75 vteřin ve třech, ale Slavia také svoje velké šance nedala, i když ještě v poslední vteřině sahal po vyrovnání její nejlepší útočník Šmerha. Plekanec: Končit nechci, cíl a motivaci mám pořád. Chování Vorase mi nevadí Přečíst článek › Ve třetím dějství sice Slavia konečně puk za Brízgalu dostala, jenže Všetečka to udělal rukou a tak se skóre neměnilo. Rytíři jistili náskok paradoxně až v oslabení za faul nefaul Suchánka. Kubík ještě pálil do tyče, ale následně ujel Hlava a nedal Michajlovovi naději. Kladnu sice neseděla hra v plném počtu, ale při jiných situacích se do šancí dostávalo častěji. A při hře čtyř proti čtyřem jistil tříbodovou výhru obránce Jakub Suchánek. Pro Jihočecha to byl ve druhém startu za Kladno premiérový zásah, ale už druhý bod. A jistota, že Středočeši konečně ve stařičkém Edenu berou tři body. "Předvedli jsme dobrý výkon při hře pět na pět, ale pořád nás trápí koncovka a zbytečně jsme si zápas komplikovali fauly. Tím jsme Slavii pouštěli k přesilovkám, dokonce ke dvěma dvojnásobným. Nicméně hra dozadu byla dnes dobrá a Brízgy (Brízgala) chytal dobře," pochválil trenér Kladna David Čermák tým i brankáře, který začíná pravidelně naskakovat až v posledních týdnech. "Od začátku sezony jsme chtěli gólmany pravidelně střídat, ale Brízgy měl výpadky, protože marodil. Pro nás bude jedině dobře, když se oba brankáři dostanou před play off do pohody," dodal David Čermák. Domácí Jiří Veber, který v Kladně jako mladý hrával, hostům pogratuloval. "I když třeba nerad, ale byli jednoznačně lepší. Měli jsme tam záchvěvy, nějaké šance jsme si vypracovali, ale oni mají silný mančaft a dneska to předvedli. Akorát mě mrzí, že jsme byli úplně jaloví v přesilových hrách. Bylo to bez střelby," litoval někdejší skvělý obránce. Hokejové zajímavosti z 23. ledna: Bleskový hattrick Ševce proti Spartě Přečíst článek › Slavia Praha – Rytíři Kladno 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)



Branky a nahrávky: 9. Melka (Pitule, Račuk), 44. Hlava (Pitule), 49. Suchánek (Račuk, Machač). Rozhodčí: Jechoutek, Wagner – Baxa, Coubal. Vyloučení: 7:9. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Střely na branku: 25:34.



Slavia Praha: Michajlov – T. Duda, J. Novák, Jeřábek, Buchta, Sedlák, Veber, Barák – Vlček, Pšenička, Kružík – Všetečka, Kuťák, Šmerha – Šteiner, Slavíček, Jaroslav Brož – J. Doležal, Havrda, M. Ondráček.



Kladno: Brízgala – Frye, Mikliš, Sorokin, Zacharčuk, Kehar, Suchánek – Melka, Plekanec, Jágr – Kubík, Marosz, Račuk – Jelínek, Machač, Bílek – Hajný, Pitule, Hlava.