Veteráni a kladenští odchovanci Radek Smoleňák a Michaelem Frolíkem vzali za provaz v pravou chvíli a trefili důležité góly ve středočeském derby s Mladou Boleslaví. Nestačilo to, třetí trefu rozhodčí Rytířům v závěru zápasu neuznali, a nakonec se radovali hosté. Díky trefě Roberta Lantošiho vyhráli nájezdy a poslali Kladno na dno extraligové tabulky.

Hokejová extraliga: Kladno - Mladá Boleslav. | Foto: Foto: Roman Mareš

Hosté si přivezli do Kladna novou posilu do obrany, ex-hradeckého Filipa Pavlíka, jehož v sobotu vyčenžovali s Mountfieldem za Martina Pláňka. Pavlík si tak podruhé v řadě zahrál proti Rytířům a zase vítězně.

Zápas nabídl zpočátku opatrnou hru, která se zlepšila ve druhé části a ve třetím dějství gradovala, spíše však z boleslavského pohledu.

Domácím se na lavičku vrátil asistent Pavel Skrbek, tým v pravou chvíli zapomněl na půtky a rozhodl se táhnout za jeden provaz. Přesto nakonec posedmé v řadě prohrál.

V první části však zaujal hlavně gól Radka Smoleňáka z přesilovky. Přesná teč Ticháčkovy střely značila už jeho třetí úspěch ve vzájemných soubojích s Boleslaví. Velký aplaus si však vysloužil hlavně František Kaberle starší. Legendární obránce ze 70. let pozdravil diváky z lóže a ti mu tleskali hodně dlouho.

Tomáš Kaberle doplnil v síni slávy tátu a bratra. Je to velká pocta, usmíval se

Ve druhé části dohrávali hosté přesilovku a pak dostali ještě jednu při vyloučení Smoleňáka. Po parádní finské spolupráci s Aaltonenem ji využil Järvinen.

Jenže už za dvě minuty Pytlík obral za bránou o puk Stránského, faul se nepískal, a bleskovou přihrávku využil Michael Frolík ke svému prvnímu gólovému zápisu v sezoně.

Kontroverzní moment přinesl závěr třetiny, kdy obraně hostů unikl Kusý, před brankářem Růžičkou uklouzl, ale rozhodčí viděli Lantošiho faul – trestné střílení! Jenže Kusému při jeho exekuci puk ujel, a tak byl zápas do třetí části otevřený.

To už patřil jasně hostům, kteří vyrovnali Stránského tečí Osbernovy rány a pak měli několikrát šanci strhnout vedení na svou stranu. Rytíře držel skvělý Brízgala a v závěru sahali po třech bodech oni.

35 vteřin před koncem vypálil Slováček, po Tralmaksově teči skončil puk v bráně, ale rozhodčí v tu chvíli pískl hodně diskutabilní Klepišovo postavení v brankovišti. Verdikt, který může ovlivnit celé pořadí extraligy, už nezměnili a Kladno si trenérskou výzvu raději nebralo. „Klépa se v brankovišti mihl, takže jsme neměli jistotu. A brát si půl minuty před koncem challenge proti týmu s nejlepšími přesilovkami v lize, se nám zdálo moc riskantní,“ vysvětlil asistent trenéra Rytířů Pavel Skrbek.

A protože v prodloužení se oba týmy předháněly v zahazování tutovek, rozhodly teprve nájezdy.

Do nich boleslavská střídačka poslala místo Růžičky do brány Novotného a ten vychytal všech pět kladenských střelců. Na druhé straně ve třetí sérii přesně zamířil Robert Lantoši a vystřelil bruslařům bod navíc. "Růža nás v prodloužení hodně podržel, tam mělo Kladno hodně šancí. Ale nájezdy nám v poslední době nešly, tak jsme zkusili nasadit Novotného a vyšlo to. Máme dva body a už myslíme na úterní zápas," shrnul asistent trenér Boleslavi Václav Pletka.

Pavel Skrbek litoval, že Rytíři nepřetavili bojovný výkon v lepší bodový zisk. "Kromě bojovnisti jsme byli i zodpovědní, ale jako by nám chybělo víc energie. Soupeř nás přebruslil a měl víc šancí. A když jsme mohli ve skóre utéct, nedali jsme ani trestné střílení," litoval.

Rytíři Kladno – BK Mladá Boleslav 2:3 po nájezdech (1:0, 1:1, 0:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 11. Smoleňák (Ticháček, Klepiš), 30. Frolík (Pytlík) – 28. Järvinen (Aaltonen, Pyrochta), 46. Stránský (Osburn, Dvořáček), roz. nájezd Lantoši. Rozhodčí: Hribik, Květoň – Ondráček, Thuma. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:1. Diváků: 2915

Kladno: Brízgala – Dotchin, Hejda, Ticháček, Martenet, Veber, Slováček – M. Procházka, Klepiš, Tralmaks – Smoleňák Pytlík, Kusý – Jarůšek, Melka, Frolík – Strnad, Babka, Bláha.

Mladá Boleslav: J. Růžička (na nájezdy Novotný) – Pyrochta, Gewiese, Jánošík, Osburn, Čech, Pavlík, Štibingr – Skalický, Fořt, Lantoši – Malát, Järvinen, Aaltonen – Závora, Suchý, Šmerha – Dvořáček, O. Roman, Stránský.