Po deseti minutách to vypadalo na jasnou záležitost, ale nakonec z toho bylo celkem drama. Proč tomu tak bylo?

V první řadě za tím byl dobrý úvod z naší strany. Za to musím kluky pochválit. Vletěli jsme na ně, dali jsme góly. Potom přišel útlum. Možná jsme to podcenili, že už to půjde samo. V druhé třetině jsme měli jednu dost dobrou šanci. Škoda, že jsme ji nedali. Kdyby to bylo 4:0, respektive 4:1 – už přesně nevím – mohlo být po zápase. Zbytečnými chybami jsme Prostějov pustili zpět do zápasu. Díky bohu, že Machy (Ondřej Machala) dal na 4:2 a pak už jsme to udrželi.

Povedl se vám vstup do utkání. Trénovali jste během reprezentační pauzy třeba i s ohledem na to?

Speciálně na úvod jsme se nepřipravovali. Ale přes pauzu jsme makali. Proti Prostějovu všichni do toho dali maximum a na ledě se to ukázalo. Zvlášť v prvních deseti minutách.

Oba góly dal Matěj Novák. Vypadaly celkem podobně. Jak jste to viděl vy?

Při prvním gólu mi stínil Zach Frye a úplně jsem neviděl. Čekal jsem, až mi prostějovský hráč vyjede zpoza něho. Jak vyšel, tak mi to hodil přes ruku. Ten druhý gól, tam musím Novákovi nechat kredit. Potáhl to pěkně a zakončil do vinglu. Samozřejmě se to dalo chytit, ale byla to pěkná individuální akce.

Snažíte se obráncům hodně pomáhat s rozehrávkou. Přitom v obraně jsou Rusové i Američané. Liší se nějak komunikace s nimi?

Máme unifikované signály, které používáme. Kluci je znají, já také, tak si snažíme rozehrávku ulehčit. Někdy to vypadá lépe, jindy zase hůře. Ještě na tom zapracujeme, aby to do play off bylo tip top.

Střídáte se v bráně s Adamem Brízgalou. Řekli vám trenéři, jestli před play off zvolí jedničku či jestli i nadále bude probíhat střídání?

Ještě máme šest zápasů. Uvidíme, jak se to vyvine. Ať já nebo Brízgy, oba v bráně odvedeme své maximum. Uvidíme, jak to dopadne. Ať už v bráně bude kdokoliv, cílem je pochopitelně vyhrávat.

Už déle máte novou masku. Do zápasu jste ji ale vzal poprvé až proti Prostějovu. Proč?

Něco mi na ní nesedělo, je trochu jiná. Přiznám se, že jsem na takové věci citlivější a musel jsem si na ni zvyknout. Nechal jsem si na to trochu času. Ale už je to v pořádku a budu s ní dál chytat.

Jan ŠEJHL

Andrej Košarišťan představuje novou masku v barvách Rytířů, s níž dochytá sezonu.Zdroj: Jan Šejhl