Jaký byl vítězný návrat do kladenské branky?

Zápas byl náročný a jsem rád, že jsme ho zvládli. Bylo to důležitá výhra. Ale byla i s velkým štěstím. Co se nám minulý týden neodráželo na naše hokejky, tak tentokrát vyšlo. Jsme za to rádi. Ale v druhém jihlavském zápase budeme muset ještě přidat. Jihlava nás nepodcení a bude to opravdu těžký.

Jaké to bylo pro vás osobně po prvním nepříliš vydařeném utkání?

Bral jsem to jako jakýkoliv jiný zápas. Série se hraje na čtyři vítězné. Samozřejmě jsme přijeli do Jihlavy vyhrát a soustředíme se jen na to. Snažili jsme se do toho dát všechno.

Inkasoval jste z jedné z prvních střel. Nebylo to o to více psychicky těžké?

Ten začátek byl těžký. Trochu jsme zaspali úvod a Jihlava měla šance. Jednu i využila. Byla to škoda. Na to bychom si příště měli dát pozor. Naštěstí jsme se ale do utkání vrátili a otočili ho.

Velmi důležitá byla branka na 2:1 krátce před první sirénou. Mohla být pro celý zápas zlomová?

Všechny góly byly důležité. Ten na 2:1 byl pochopitelně důležitý, ale důležitý byl i na 3:1. Všechny byly prostě důležité, ale další zápas zase začíná od 0:0.

Ve třetí třetině jste pak odvedl spoustu kvalitní práce…

Jihlava už to zkoušela. Potřebovali vstřelit gól, aby se dostali ještě do hry. Nám se to podařilo zvládnout a přidali jsme ještě jeden gól po trochu kuriózní situaci. Ale k tomu už se nebudeme vracet.

V první třetině vás zlobila výstroj. Během komerční pauzy jste dokonce svlékal dres. Co se stalo?

Bylo to hned po první střele z úhlu. Spadla mi na jedné straně kšanda. Sklouzla mi po vestě a celkově mi stáhla jednu stranu dolů. Měl jsem s tím problém, ale pak jsme to o reklamní přestávku opravili.

Před odjezdem do Jihlavy vás od kladenského stadionu vyprovodili fanoušci. Jak jste je vnímal?

Bylo to úžasné. Když nás fanoušci v takové situaci dokážou podpořit, držet s námi a ukázat, že nám věří… Byl to krásný hokejový zážitek, který si budu pamatovat do konce života.

Fanoušci hokejového Kladna svůj tým vyprovodili na cestu do Jihlavy s povzbudivým transparentem: Věříme!Zdroj: Rytíři Kladno

Jan Šejhl