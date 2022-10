Jiří Honz (trenér HC Žabonosy): Zápas se mi hodnotí těžko, protože z naší strany tam nebylo nic, co by se dalo hodnotit pozitivně. Benešov byl ve všem jednoznačně lepší, byl všude dříve, všechny souboje vyhrál a my neudrželi puk. Na zápas jsme odjeli ve slepené sestavě, ale přesto jsme měli sehrát důstojnější roli, což se nestalo. Velká gratulace Benešovu.

HC Rytíři Vlašim – HC Poděbrady 5:9 (0:1, 2:4, 3:4)

Branky a nahrávky: 25. Fiala (Kučera, Kočí), 36. Kučera (Fiala), 44. Herwig (Florián), 53. Florián (Cerk, Müller), 57. Kratochvíl (Horálek) – 12. Rindoš (Jelínek), 22. Tuma (Sladký), 22. Karoch (Nápravník, Rindoš), 25. Jelínek (Rindoš), 35. Kubát (Pojkar), 45. Rindoš (Jelínek, Nápravník), 47. Čapek (Tuma), 51. Nápravník (Jelínek, Rindoš), 58. Lederer (Bartoň). Tresty: 9:11. Využití: 0:1. V oslabení: 1:1.

Martin Slabý (trenér HC Rytíři Vlašim): První třetinu jsme prohráli 0:1. Hrál se rychlý hokej a šance byly na obou stranách. Soupeř jich měl více, ale brankář Holeš všechny kromě jedné zlikvidoval. Druhá třetina nezačala z naší strany vůbec dobře. Soupeř vstřelil druhou branku a zranil se nám brankář Holeš. Do brány proto nastoupil mladičký gólman Škvor, který zbytek zápasu dochytal velmi dobře. Ve stejné minutě jsme ale dostali další gól a pokračovali v až moc otevřené partii, ve které jsme neměli šanci proti tak kvalitnímu soupeři uspět. Zbytek zápasu pokračoval ve stejném duchu. Bojovali jsme, měli jsme šance i jsme dali nějaké branky, ale soupeř měl zápas pod kontrolou. Krajská liga se postupem času zkvalitňuje, bohužel někteří rozhodčí na to už nestačí a někteří hokeji vyloženě škodí.

David Kubát (manažer HC Poděbrady): V utkání jsme byli lepším týmem a zaslouženě jsme vyhráli. Zápas byl poznamenán oboustranně nepřesnými výroky rozhodčího, které vedly k několika potyčkám., které pokračovaly i po skončení utkání u šaten.

HC Slavoj Velké Popovice – BK Mladá Boleslav B 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 38. Maňas, 38. Vacek, 48. Voska (Dulovec) – 19. Mareš (Tregl), 33. Čermák, 33. Rudolph (Tregl, Mareš), 44. Tregl (Málek), 48. Kerda (Kadeřábek). Tresty: 7:6. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0.

HK Kralupy nad Vltavou – HC Spartak Žebrák 5:2 (1:2, 1:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 18. Bradáček (Kaprál, Řehák), 26. Chládek (Hampl, Kaprál), 45. Chládek (J. Verbík, Kaprál), 55. Soukup (Husarik, R. Verbík), 59. Marek (Hampl, David) – 7. Jurda, 13. Šmíd (Belda, Štembera). Tresty: 4:5. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0.

Dušan Sikela (trenér HK Kralupy nad Vltavou): Chtěli jsme hrát ze zajištěné obrany, za každou cenu se nehnat do útoku. Bohužel jsme inkasovali branku, po chvíli druhou a bylo jasné, že jsme soupeře dostali do hry a utkání bude těžké až do konce. Soupeř bojoval, nám se nakonec podařilo utkání otočit a zvítězit za tři body. Proti soupeřům, jako je Žebrák, se nám dlouhodobě nedaří a jsme rádi, že je utkání za námi. Máme tři body do tabulky a musíme se dobře připravit na příští utkání na Hvězdě Praha.

Miloslav Křesťan (trenér HC Spartak Žebrák): Před utkáním jsme si řekli, že proti favorizovanému domácímu týmu nemáme co ztratit a pokusíme se ho potrápit, což se nám v první třetině povedlo. Naše dvoubrankové vedení ale vydrželo pouze první třetinu. Domácí srovnali a po druhé třetině byl stav 2:2. V závěrečné části utkání nám ale docházely síly, dělali jsme chyby, naše zbytečná vyloučení zkušený domácí tým trestal a utkání otočil ve svůj prospěch.

HC Hvězda Praha – SK Černošice 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 24. Velas (Klement, Veselý), 25. Cvikl (Hlaváč) – 3. Formánek (Staněk), 9. Vladyka (Pálka), 28. Krudenc (Formánek), 47. Pálka (Pulkrab), 51. Staněk (Formánek, Jobek). Tresty: 5:7. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0.

Jiří Katz (trenér HC Hvězda Praha): Viděli jsme velmi dobrý zápas, jak z naší strany, tak ze strany hostí. První třetina se povedla více hostům, kteří skórovali po naší chybě na 1:0. Pak jsme měli nějaké příležitosti a mohli jsme srovnat. Bohužel jsme zase udělali chybu a soupeř nám odskočil o dvě branky. První třetina z naší strany byla málo bojovná. Od druhé třetiny už jsme to zlepšili, začali jsme víc bruslit a po zásluze jsme dostali soupeře pod tlak. Vyústilo to ve vyrovnání na 2:2. Pak jsme měli velkou příležitost utkání otočit, další možnost jsme měli v přesilovce pět na tři. Dvě minuty jsme soupeře nepustili z pásma, bohužel hosté to skvěle ubránili. Po naší obrovské chybě, kdy jsme špatně střídali, nám pak soupeř dal na 2:3. Ve třetí třetině jsme se zápasem chtěli něco udělat a hned zkraje třetiny jsme nastřelili horní tyč. Pak jsme měli několik slibných příležitostí, co se týče přesilových her. Bohužel jsme je neproměnili. Hosté pak po naší prohrané buly dali na 2:4, čímž se utkání zlomilo. Pak jsme ještě v oslabení inkasovali na 2:5. Viděli jsme ale dobrý zápas, hosté byli favoriti a jejich zkušenost byla znát. Po zásluze vybojovali tři body.

Luděk Záhorský (trenér SK Černošice): Domácí vstoupili do utkání aktivně, ale my jsme se z první akce dostali do vedení, když Formánek zužitkoval samostatný únik. Další branku přidal Vladyka, když prostřelil domácího brankáře, který nic neviděl. Další šance na obou stranách branky nepřinesly. Domácí opět měli lepší vstup do třetiny a díky přesilové hře snížili, když se napotřetí prosadil Velas. O dvě minuty později bylo vyrovnáno, po samostatném úniku se prosadil Cvik. My jsme si ale okamžitě vzali vedení zpět po krásné střele Krudence do horního růžku. Domácí měli dvě minuty přesilovou hru pět na tři, ale zásluhou výborného Thumy jsme stále drželi vedení. Ve třetí třetině se šance opět přelavaly na obou stranách, ale branky padaly jen do domácí sítě, když se prosadili obránci Pálka a Staněk střelou z dálky.

HC Čáslav – HK LEV Slaný 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 10. Sladký (Krpata), 16. Navrátil, 24. Hejný (Sladký, Melovič), 52. Navrátil (Sladký, Melovič), 56. Hejný (Svoboda) – 4. Běhal (Ujfaluši), 60. Fabiánek (Šimáček). Tresty: 6:6. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0.

Ladislav Rytnauer (trenér HC Čáslav): Nastoupili jsme po dvou prohrách, takže jsme konečně chtěli bodovat. Měli jsme docela dobrý vstup do utkání a první třetinu jsme vyhráli 2:1, což bylo fajn. Po druhé jsme vedli 3:1, což bylo ještě lepší. Pak už jsme to jenom pohlídali. Zavřeli jsme střední pásmo a čekali jsme na brejky, což se povedlo, a odskočili jsme na čtyři góly. Výkon byl docela dobrý dopředu i dozadu a byl podpořený dobrým gólmanem. Spokojenost, po dlouhé době jsme měli radost ze tří bodů.

SK Sršni Kutná Hora – HC Benátky nad Jizerou B 4:3 (2:1, 0:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 9. A. Kadlec (J. Kadlec), 13. Beran, 50. Beran, 60. Jiráň (J. Kadlec) – 6. Hošek (Horáček, Uřidil), 45. Šíma (Hošek), 46. Horáček. Tresty: 3:2. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0.

Jiří Kadlec (trenér SK Sršni Kutná Hora): Utkání pro nás skončilo výhrou, která se rozhodně nerodila lehce. Zase jsme otáčeli na poslední chvíli a vítězný gól jsme dali až v poslední minutě. Byla to těžká výhra a jsou to pro nás cenné body. Soupeř byl hodně živý, měl spoustu mladých hráčů. Myslím, že Benátky budou dělat body.

HC Rakovník – HK Králův Dvůr 9:3 (1:0, 3:1, 5:2)

Branky a nahrávky: 20. Kos (Ságner), 26. Hegenbart (Šíma, Nekvinda), 37. Nekvinda (Kovařík, Drda), 40. Bulva (Šíma, Vyskočil), 44. Bulva (Kounovský, Kovařík), 45. Kos (Vyskočil), 50. Kounovský (Šíma), 52. Kos (Ságner, Macháček), 60. Vlk (Vyskočil, Macháček) – 37. Pulda (Piovarči, Veber), 53. Piovarči (Březina, Tuček), 55. Šnaidauf (Hamada). Tresty: 11:11. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0.

Petr Tatíček (trenér HC Rakovník): Zápas začal vyrovnaně, od přátelského utkání, které jsme sehráli, se soupeř zlepšil. V první třetině jsme měli trošičku víc ze hry, ale skórovali jsme až v poslední minutě, což nás nakoplo. Bylo velmi důležité, že jsme první třetinu vyhráli. Pak jsme se v určitých herních situacích zlepšili, pomalu jsme zvyšovali tempo a začali jsme dávat i góly. Aby jich bylo ještě víc zabránil soupeřův gólman, který podal výborný výkon. I tak jsme ale postupem času svoji převahu vyjádřili gólově. Kluci podali opět kolektivní a dobrý výkon.

Vladimír Kameš (trenér HK Králův Dvůr): K výsledku nemám co dodat. S výkonem jsem nebyl v žádném případě spokojený. V hokeji se nedá hrát pouze dvacet minut, musí se hrát šedesát, ať je to jakákoliv soutěž. Prohrál horší tým, lepší tým vyhrál. Musím Rakovníku poblahopřát k výhře. Doufejme, že se z toho poučíme a že se to zlepší. Musí si to uvědomit sami hráči, ne my trenéři. My to za ně nevybojujeme.

SC Kolín B – HC Junior Mělník 7:1 (2:0, 2:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 10. Vaňkovský (Semirád, Sýkora), 14. Kopecký (Pilný), 27. Sýkora (Pilný, Vaňkovský), 30. Vaňkovský (Pilný, Jindra), 53. Pilný (Semirád), 55. Kopecký (Hušek), 59. Pilný (Vaňkovský, Kopecký) – 48. Vernek (Šubrt, Kapoun). Tresty: 5:3. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0.

Radek Smitka (trenér SC Kolín B): Celý tým podal velice dobrý výkon a zaslouženě jsme vyhráli. Nepřeceňoval bych to ale, soupeř přijel jen v jedenácti hráčích. I v jedenácti se ale kolikrát dá vyhrát. Všichni jsme ale podali výborný výkon a zaslouženě jsme tři body získali.

Libor Stinka (trenér HC Junior Mělník): Zápas kvůli nemoci odehrálo jen jedenáct hráčů. I když kluci dřeli a bojovali, na tak silného soupeře to bohužel nestačilo.

