Rodačka z Petrohradu nebo chcete-li Leningradu, jak se tehdy jmenoval, či St. Petěrsburgu, žije v Kladně sama. Už proto pro ni nebyla uplynulá doba, kdy nemohla pořádně připravovat svoje svěřence, moc veselá. Teď už je veseleji.

Chernienko není první ruskou trenérskou v Kladně, před ní tu působila medailistka z evropského šampionátu Elena Ljašenko, která později odešla do Německa. Klub ví, že právě v téhle zemi se narodila největší část hvězd v čele v nenapodobitelným Jevgenijem Pljuščenkem, a že zdejší trenéři patří ke světové elitě.

Možná i proto Jágrův zájem a respekt, protože Nina se ani jemu nebála poradit, co v tréninku bruslení dělá špatně. "Když před 14 dny na druhé ploše Jarda natáčel nějakou reklamu a my byly na ledě, sám se přišel za paní Ninou zeptat, jak je možné, že ty holky tak lehce bruslí. Navíc spolu mohou komunikovat rusky," usmála se Ladislava Eichenmannová, která za všechny členky Kraso Kladno přeje "Ninočce" ještě co nejvíc úspěšných let u kladenského krasobruslení.