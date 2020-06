Petr se zranil při utkání nižší německé ligy, po nešťastném a nezaviněném nárazu hlavou do mantinelu je upoután na invalidní vozík. Vždycky byl bojovníkem a bojuje i teď. V sobotu mluvil optimisticky. „Jsem hlavně rád, že jsme se zase sešli a že přišli lidé,“ povídal chvíli poté, co v závěru proměnil rozhodující penaltu.

Jak se mu to povedlo? Musel trefit nadhozený míč hlavou a zamířit z metru mezi tyče. Pro jiného brnkačka, pro Petra dřina. A ukázka jeho šikovnosti.

Jednou si prý zahraje i hokej, oceán jeho víry v uzdravení nemá břeh. „Je bychom potřebovali pomoc tam odtud,“ říká jeho táta Pavel a ukazuje směrem k nebi.

Petr každopádně tvrdě maká na tom, aby byl mobilnější. Dřív absolvoval léčbu v Alpách, teď dojíždí do hlavního města. „Cítím se dobře, pravidelně cvičím. Jde to dopředu jen pozvolna, ale jde. Třikrát týdně jezdím do Prahy, mám tam dva fyzioterapeuty. Pracujeme a makáme,“ povídá.

Do Braškova za ním přijela spousta kamarádů včetně obou tahounů akce Hokejky na pažitu, hokejisty Dana Kružík a fotbalisty domácího Braškova Jakuba Jaroše. Kromě nich se sešla ve dvou týmech plejáda kladenských odchovanců včetně těch, kteří už změnili dres, jako Jakub Strnad, Ladislav Zikmund, Vojta Šilhavý či Patrik Machač. Že ke Kladnu i Petrovi našel dobrý vztah, dokázal návštěvou také Tomáš Kaut. Petr Křepelka viděl všechny rád.

„Já se na Rytíře chodil koukat v extralize pravidelně, vynechal jsem jen pár zápasů. Škoda, že jim to se záchranou nevyšlo, ta šňůra jedenácti prohraných zápasů byla špatná. Nakonec rozhodly zkušenosti, těch měl Litvínov v tom posledním zápase více. Přesto doufám, že jednou bude s kladenským hokejem líp,“ dodal bojovník Petr Křepelka.

Ten, kvůli němuž se na Braškově každý rok v červnu sejde spousta fanoušků a nezastavila je ani opatření spojená s koronavirem.

Příští rok by hokejisté rádi pozvali slavný tým osobností Real Top Praha, pak to bude na Braškově opravdu událost.

Zdroj: Deník / Rudolf Muzika