„Nominaci na mistrovství jsem nečekal, protože jsem odehrál jen sedm zápasů za celou sezonu a navíc jsem neměl zkušenosti s mezinárodním hokejbalem v mužské kategorii. Na druhou stranu formu jsem na to měl. Za šanci jsem každopádně vděčný a doufám, že jsem si svoji práci odvedl. Škoda jen, že jsme to nedotáhli do vítězného konce,“ vrací se k šampionátu Kubík.

Jeho nominace mohla být překvapivá kvůli nízkému počtu odehraných zápasů. Předváděné výkony ale povolání profesionálního hokejisty jasně ospravedlnily. Kubík posbíral v sedmi zápasech vyřazovacích bojů čtrnáct kanadských bodů a v jejich sklizni pokračoval i na šampionátu za oceánem. I díky němu dokráčel národní tým s přehledem až do finále, kde nestačil na domácí Kanadu.

„I stříbro je úspěch. Víc než medaile mě ale těší to, jaký jsme byli tým a parta. Předváděli jsme výborný hokejbal po celý turnaj, jen škoda, že ve finále nám to úplně nevyšlo,“ hodnotí mladý útočník.

„Na finálový zápas jsem se před pár dny koukal znovu na videu. Byli jsme horší jen v koncovce a v tom, že jsme soupeři nabídli hodně přečíslení, která potrestal. Jinak jsme hráli velice dobře a řekl bych, že chvílemi jsme je přehrávali. Kanada měla kvalitní tým doplněný profesionálními hokejisty. Ovládli individuální ocenění turnaje, takže kvalitu měli,“ přiznává Kubík.

Přes dominanci domácího týmu se zbytku výběrů podařilo javorové listy alespoň o jednu individuální trofej připravit. Cenu pro nejlepšího útočníka turnaje si odnesl právě Kubík, který v sedmi zápasech pobral jedenáct bodů.

„Překvapilo mě to. Myslím, že tu cenu mohlo od nás vyhrát klidně dalších šest kluků. Hráli jsme fakt dobře a měli jsme v útoku velkou sílu. Když jsem to slyšel, tak jsem byl opravdu překvapený. Samozřejmě jsem za to vděčný a je to pro mě zpětná vazba, že jsem byl pro tým přínosem,“ těší kladenského mladíka.

Ten neváhal vyrazit reprezentovat ani po hořkém zklamání z finálové série extraligy. V ní Kladno nestačilo na Kert Park Praha a prohrálo 1:3 na zápasy, když uspělo jen ve druhém utkání. Doma pak rysové dvakrát padli a museli pozorovat mistrovskou radost na straně soupeře.

„Těšil jsem se na mistrovství i po nepovedené finálové sérii. Kert vyhrál titul zaslouženě. My jsme jim dokázali konkurovat jen v jediném zápase a v jedné třetině rozhodujícího zápasu. Mistrovství byla zase úplně jiná soutěž, s kluky z Kertu jsme byli najednou spoluhráči,“ vysvětluje Kubík, kterému ke skvělým výkonům v hokejbale pomohla i vydařená hokejová sezona.

V ní kladenský odchovanec doslova zářil a byl jedním z hlavních důvodů, proč Rytíři udrželi nejvyšší soutěž. Kubík utvořil údernou první formaci s Tomášem Plekancem a Nicolasem Hlavou a svůj um dokazoval hlavně při přesilových hrách. Závěrečná vizitka po základní části byla parádní. 22 nastřílených branek udělalo z kladenské pětadevadesátky devátého nejlepšího střelce soutěže.

„Věděl jsem, že to ve mně je, jen jsem to potřeboval nastartovat a ukázat. Hodně mi pomohl Pleky, díky kterému jsem dal spoustu gólů z přesilovek a udělal si herní pohodu. Prostě jsem byl ve správný čas na správném místě a teď je jenom na mně, abych výkony potvrdil, ne-li vylepšil. Myslím, že je to v mých silách,“ hlásí sebevědomě Kubík.

Ten už se teď pilně připravuje, aby v nadcházející sezoně na vytyčené cíle dosáhl. Po suché přípravě vyrazil na svatbu svého spoluhráče Ladislava Zikmunda a momentálně si užívá zaslouženou dovolenou. „Momentálně jsem v Řecku, 10. července se vracím a už mi začíná příprava na sezonu. Musím se pořádně připravit, to je pro mě nejdůležitější,“ zakončuje kladenský střelec.

