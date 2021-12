Tomáš Mikolášek se mezi dospělé v Kladně probojoval přes mládež PZetky, kde hrával s Pavlem Paterou a Otou Vejvodou mladším. Byla to vlastně původní Blue Line, která bavila fanoušky v Kladně svojí dokonalou souhrou a skvělými akcemi.

V kladenském dresu zasáhl postavou malý, ale velmi šikovný hráč do deseti sezon. V 357 zápasech nastřílel 79 branek a přidal 86 asistencí. Odešel do tehdy druholigové brněnské Komety, kde se vypracoval v kapitána. Celkově ale v kariéře mohl milovník country a výborný zpěvák dokázat víc, talent na to měl.

Šturmovat začali, až když bylo skoro hotovo. Přijde posila?

Adolf Beznoska je rodákem ze Slaného a působil v kladenském áčku pět sezon. Během nich zažil s Kladnem postup do nejvyšší soutěže, ale také dva pády. Zajímavostí je, že během působení v kladenském A-týmu stihl vystudovat vysokou školu. Poté působil také v Mladé Boleslavi, kde se trvale zabydlel. Po konci hokejové kariéry se dal na politiku. Byl v Boleslavi městským zastupitelem, ale také poslancem.

Sezon Kladno v ní hostilo i Šumavan Vimperk. Jeho branku ohrožují vlevo Michal Kurzweil a vpravo Adolf Beznoskaa 1983-84,Zdroj: Josef Seifert