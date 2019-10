Měl jste kromě dědy v rodině nějakou další sportovní inspiraci?

Můj otec hrával basket. Rodiče se ale rozvedli a tak tento vliv zeslábl. Nemusím toho litovat, stejně jsem nevyrostl do basketbalové výšky. Dědova role tak byla dominantní. Máme pořád výborný vztah, konzultujeme věci, prakticky denně jsme na skypu. Vlastně kvůli mně ho s babičkou zvládli… Mrzí mě, že jsem pro vlastní zaneprázdnění nemohl být přitom, když nedávno s „klukama“ slavili 60. výročí prvního kladenského titulu. Určitě ho ještě vezmu na nějaký svůj zápas.“

Jako pražský rodák jste nejpíš začal tam, je to tak?

Ano, na Hvězdě. Hrál tam už můj o šest let starší bratr – brankař. Zajímavé je, že děda nechtěl, aby šel do brány. Jenže jednou, když byl jako trenér s juniorskou reprezentací v Kanadě, tak ho babička s mámou strčily do brány a tam už zůstal, než poměrně brzo s hokejem skončil. I mě to táhlo mezi tyče, ale to už si děda ohlídal. Bruslit jsem začal dřív, když jsem dědu doprovázel do trenérské brankářské akademie. Měl tam velká jména – Čechmánek, Hašek, Hnilička… výstroj jsem ale poprvé oblékl až na té Hvězdě. Tam jsem byl do 5. třídy, potom na Spartě do 9. třídy. Ta mne pak poslala na hostování do PZ Kladno. S kladenskou partou jsme postoupili do extraligy dorostu. Krátce jsem si zahrál juniorskou extraligu v Plzni, ale Sparta se nedohodla na přestupu. Vrátil jsem se na Kladno a hrál za HC. Trenéři mi tam byli blízcí a Kladno mi fakt přirostlo k srdci.

Na Kladně jste okusil také inline hokej…

V době, kdy to začal pan Kameš rozjíždět. V týmu Čertů hráli Petr Tenkrát, Miloš Hořava, Tomáš Plekanec… škoda, že to tehdejší počáteční nadšení už trochu opadlo. Před dvěma lety přišla i pozvánka do nároďáku. Tehdy jsem vyhrál kanadské bodování inline ligy, tak jsem to bral jako hezkou „třešinku na dortu“. Která ale nakonec nevyšla. Přednost dostali jiní a já si myslím, že nespravedlivě, ze známosti. Mrzí mne to dodnes – šampionát byl v Bratislavě, bylo by hezké si tam zahrát. Je to sport, kterému dost dáváte a odměnou je čistě jen ta radost ze hry. No a tu mi tímhle podrazem vzali. To zklamání jsem nepřekousl a s „kolečky“ skončil úplně.

Tak se vraťme k ledu…

Když končí juniorský věk, nastává to „lámání chleba“. Sparta měla moje práva, ale nechtělo se mi tam. Chtěl jsem zůstat na Kladně kvúli té partě i z praktických důvodů, od čtyř let žiju ve Středoklukách. Jenže mi zavolal pan Volek, tehdejší trenér sparťanských juniorů, ať se vrátím. Prý buď Sparta, nebo nic. Že nepodepíšou žádný přestup ani hostování. Tak jsem tam začal sezónu. Nebylo to úplně komfortní, ale vcelku se dařilo. Přesto mi před Vánoci řekli, ať se sbalím a odejdu, že nejsem perspektivní. Rozumíte – potom, co mě tak chtěli! V té době už mělo i Kladno plný kádr juniorů, tak jsem šel do druhé ligy do České Lípy, byly tam tehdy ambice na postup. Osud má někdy smysl pro humor – dva týdny po podpisu volal pan Blažek, jestli se nechci vrátit na Kladno… jenže už bylo podepsáno v té Lípě.

Tak to byl od toho hokejového osudu spíše černý humor.

Vlastně tím začala zásadní změna. Byl jsem těmi „českými cestami“ otrávený a zamířil za hranice. Konkrétně do německého Chemnitzu. Jenže jsem chytnul období, kdy klub asi třicetkrát v řadě prohrál a tahle jízda pokračovala i po mém příchodu. Odehrál jsem šest zápasů, klub pak dostihla finanční krize a cizince poslali domů. Zdálo se ale, že svítá nová naděje na Kladně, trenéři Tatíček a Blažek mě vzali vzhledem k věku na výjimku. Jenže zase zaúřadovala divná hra osudu – hokejový svaz zrovna vydal přípis, že kdo už hrál v zahraničí v chlapech, tak u nás nemůže zpět do juniorů. Měsíc jsem potrénoval a sezónu pak dohrál v Řisutech. Ve hře byl postup, tehdy tam byl třeba Michal Mádl, chytal Honza Pospíšil… no a já se tím definitivně zařadil do mužské kategorie.

A zvolil jste tehdy ještě poněkud exotickou hokejovou destinaci, Francii.

V celém tom přemýšlení co dál jsem dostal kontakt na jednoho Francouze, ať mu prý zkusím napsat. No a on za tři týdny našel místo v Clermont-Ferrand. Byl jsem tam jediný cizinec, tedy kromě finského trenéra. V 19 letech to byl první test samostatného života. Byla to senzační sezóna. Tam jsem snad poprvé zažil, že když člověk solidně hraje a chová se slušně, snesou mu téměř modré z nebe. Pak mi zavolal David Dostál, který tam měl pověst české legendy, hrál třeba za francouzský nároďák na MS v Praze v roce 2004. Trénoval Compiègne a zlákal mne k sobě. Materiální podmínky byly lepší, ale chování českého trenéra k mé smůle ne… byli jsme tam dva Češi, tým bohužel sestoupil a trenér ten neúspěch hodil na nás.“

Takhle tedy skončila francouzská anabáze.

Vrátil jsem se domů. Tady ve Středoklukách bydlí Jaromír Látal, je to takový můj hokejový mentor, s jeho syny jsem kamarád. Pomohl mi k angažmá v Berouně. Po zkušebním měsíci mě vzali. Bohužel tam už tehdy prožívali špatné časy, hrálo se o udržení v 1. lize. Jeden rok jsme se zachránili, pak už to byl propadák, jehož konec známe. Znovu jsem byl „volný hráč“ a znovu mi pomohl pan Látal, tentokrát jako manažer Vrchlabí. Byl jsem tam měsíc, čtyři zápasy, pak přišla nabídka do německého Passau. I tenhle klub ale brzo dostihly finanční potíže.

Všechno špatné je ale pro něco dobré, jak se říká…

Zase jsme seděli s panem Látalem na zahradě, když mu volal trenér polského Jastrzebie pan Róbert Kaláber, Slovák a velký srdcař, že hledá posily. Takže zase zkouška a nové angažmá. První rok jsme to dotáhli do finále polské extraligy proti celku Tychy, které vedl Jiří Šejba. Ve druhé sezóně se ale zase něco pokazilo, vypadli jsme brzy v play off a klub nám okamžitě ukončil smlouvy. Postavení trenéra ve vedení bylo tehdy neobvykle silné a tak si dovolili takový málo vídaný krok. Nakonec je to jediný klub, který mi dluží peníze. Konkrétně slíbenou prémii za to finále. Asi je to osobní, protože ostatní ty prémie dostali.

Takže jako ve Francii to i v Polsku byla taková „dvouletka“.

O rok delší to pak bylo v německém Dinslakenu. Partner mé mámy je Němec, němčinu mám v pohodě. Oni mě lákali už dříve, tak jsem tentokrát kývnul. Nižší liga, už to nebylo profesionální jako ve Francii a v Polsku. Klub zařídil i zaměstnání na částečný úvazek. Vedl to polský trenér Krystian Sikorski. Ten kdysi hrál za polský nároďák na MS i OH. Měl mě rád. A já vyhrával kanadské bodování – jednou o 30 bodů, další rok o 20. No ale pak ho klub propustil a přišel český trenér, pan Vaněk. Asi tušíte, že to pro mě nevěstilo nic dobrého. Už od začátku to drhlo, to se v mezilidských vztazích hned vycítí. Nakonec jsem dostal výpověď poštou v době, kdy jsem marodil… klub mě chtěl i vystěhovat z bytu na předměstí Duisburgu, nájemní smlouva byla naštěstí na mé jméno. Takže jsem tam zůstal i když jsem sezónu dohrával v blízkém konkurenčním Ratingenu, kde už byl pan Sikorski a rád mě vzal. Klub mi našel jinou práci a dal auto na dojíždění. Nejsem mstivý, ale bylo milé, když jsme Dinslaken dvakrát porazili…

To už se dostáváme do současnosti.

Když to skončilo v tom severním Porýní, už jsem ani nechtěl hrát. Mám trenérskou licenci B, chystal jsem se trénovat děti v Říčanech u Martina „Alkáče“ Altrichtera. Zavolali ale z Pegnitz, z bavorské regionální ligy. Je to 220 km od baráku, s prací na zimáku, tak jsem to vzal.

Trénování se tedy odkládá?

Budoucnost nechávám otevřenou. Bavorsko mi vyhovuje tím, že je to blízko. Přece jen už mám partnerku a syna, jsem ukotvený tady ve Středoklukách. A pak se uvidí. Trénování u „Alkáče“, nebo ve svazovém projektu „trenéři do malých klubů“, případně v Německu. Na uživení to ale asi nebude. Dosud mě hokej zajistil solidně, na české poměry nadstandardně. V záloze mám vzdělání ze střední ekonomické školy – díky, že na tom máma tak trvala. K těm výdělkům – pořád je tu rozdíl mezi Východem a Západem. V Čechách a Polsku jsem byl „živnostníkem“, ve Francii a v Německu zaměstnancem. Tam kluby hradí ty sociální odvody, léta se počítají do důchodu… přestože smlouvy jsou vždy jen na sezónu a přes léto je člověk na „pracáku“. Závěrem bych řekl tohle: nevydělal jsem velké miliony, ale veškeré moje kontakty jsou k nezaplacení. Sám už jsem schopen pomáhat jiným. Byla to velká škola života. Zahraniční zkušenost upřímně všem doporučuji. A děkuji rodině za podporu. Bez ní by to nešlo. Třeba kdybych se jmenoval Kulíček po dědovi, tak bych to měl možná lehčí. Anebo taky ne – na „kdyby“ se nehraje.

Petr Šikola