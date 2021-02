Ty tam jsou problémy Třebíče zkraje sezony, kdy uniklo drsné video ze schůzky hráčů s vedením. Možná tohle vyčištění vzduchu, možná odchody hvězd jako beka Szatmáryho, ale hlavně pracovitost stojí za vzestupem Horáků.

Proti stálo nabité Kladno, které má aktuálně tak kvalitní soupisku, že ani absence Sorokina nebo střelce Pituleho nejsou problémem. Třebíči mělo navíc co vracet, nicméně nakonec málem s hosty prohrálo znovu bez bodu, jako v úvodu sezony.

První část byla jen na rozehřátí. Kladno tradičně tlačilo, ale šance nedávalo. Největší měl Mikliš, jemuž přihrál Machala tak pěkně, že by opravdu mohl být zdatnou posilou last minute. To hosté svého novice Beránka ještě nepostavili, navíc brzy ztratili zraněného Zukala (asi rameno) a Šťovíček si v sólovém nájezdu vylámal zuby na Košarišťanovi.

Kladenští nezúročili téměř trvalý tlak ani v prostřední třetině. Sice šli do vedení Gumanem, když Marosz ukradl hostům rozehrávku a mladšímu spoluhráči dokonale nahrál, ale stejně jako naposledy doma s Porubou vedli domácí jen chviličku: přesně deset vteřin. Pak vypálil od modré Stehlík a Košarišťan vyrazil puk jen do zad svého obránce Suchánka, který si dal nechtěného vlastence.

Zásadní problém si domácí vytvořili sami v úvodu třetí třetiny, když krátce po sobě vyrobili dva fauly. Zejména Hlavův byl zbytečný a stejně jako v Jihlavě poslal mužstvo do tří. A tak jako v sobotu a předtím s Porubou hosté přesilovku využili. Frye sice už byl na ledě, ale skvělou kombinaci Psoty s Nedvídkem zastavit nemohl – 1:2. „Bavíme se o tom a na počtu trestů musíme zapracovat. Je složité se bránit ve třech,“ je jasné asistentovi trenéra Kladna Jiřímu Burgerovi.

Rytíři pak dlouho nevypadali, že krach odvrátí, ale v závěru přece jen zapnuli. A 49 vteřin před koncem se jim povedlo vyrovnat, když Jágrovo nahození před bránu shodili Melka s Maroszem na Plekance a ten už mířil do prázdné.

V prodloužení domácí obětavě ubránili oslabení, a tak stejně jako v Jihlavě rozhodly až nájezdy. V těch začaly padat branky až v poslední sérii. Guman otevřel skóre krásným blafákem, Nedvídek srovnal parádní bombou pod horní tyč. Ale následně už nedal, zatímco Guman uspěl podruhé, i když se štěstím.

„V úvodních dvou třetinách jsme nehráli špatný hokej, ale zase se projevila naše slabost, neproměňování šancí. Ve třetí části nás přibrzdilo oslavení ve třech a inkasovaný gól. Naštěstí se nám povedlo v závěru vyrovnat a za ubráněné oslabení v prodloužení si myslím, že jsme si vítězství v nájezdech zasloužili,“ mínil Jiří Burger. Ten také hodnotil, jak zapadají noví hráči do sestavy, přece jen je jich hodně. „Kádr je teď hotový a my se budeme snažit ho vyladit tak, abychom šli do play-off v co nejlepší formě.“

Třebíčský David Dolníček prohlásil, že jeho tým nepředvedl svůj nejlepší výkon. "Trochu jsme tahali nohy a herní projev nebyl úplně nejlepší. Přesto jsme bojovností a obětavostí drželi nadějný stav až do konce. Domácí ale při powerplay vyrovnali, myslím, že zaslouženě. V prodloužení nám nevyšla přesilovka a nájezdy pak strhli domácí na svoji stranu," hodnotil.

Rytíři Kladno - Horácká Slavia Třebíč 3:2 na nájezdy (0:0, 1:1, 1:1 – 0:0)



Branky a nahrávky: 34. Guman (Marosz, Zacharčuk), 60. Plekanec (Marosz, Melka), roz. nájezd Guman – 34. Stehlík, 43. Nedvídek (Psota, Stehlík). Rozhodčí: Petružálek, Souček – Kotlík, Tvrdík. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1.



Kladno: Košarišťan – Frye, Mikliš, Kehar, Snuggerud, Zacharčuk, Suchánek, Zajíc – Melka, Plekanec, Machala – Guman, Marosz, Bílek – Filip, Machač, Jágr – Hajný, Račuk, Hlava.



Třebíč: Jekel – Zukal, Stehlík, L. Chalupa, Nedbal, Tejnor, Kowalczyk, Vodička – Šťovíček, Bittner, Psota – Hrubec, Nedvídek,ů Krliš – Křehlík, Michálek, Ferda – Malý, Brabenec, Oščádal.