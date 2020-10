Z Příbramska někteří slavní kladenští hokejisté pocházejí, třeba Drahomír Kadlec nebo Miroslav Kopřiva. Ale že tady bude Kladno někdy trénovat, to si dokázal ještě nedávno představit málokdo. A když, tak na moderním příbramském stadionu, ne na otevřené ploše v Dobříši. Aktuální opatření vlády však nic jinou variantu tréninku hokejistům nedávají. Proto ve středu večer Rytíři vyjeli na led v Dobříši, kde už se před nimi připravovala třeba Sparta.

Kladno trénovalo na otevřeném zimním stadionu v Dobříši. Vpředu Vítězslav Bílek, vzadu Andrej Košarišťan. | Foto: Rytíři Kladno

Vedení napadaly různé varianty, ve hře byly i tréninky v Drážďanech. Ale cestování do Německa by bylo ještě mnohem složitější a finančně náročnější než cesta do padesát minut vzdálené Dobříše. Profíci v modrobílém tedy museli vzít zavděk ledem, který jinak slouží jenom amatérům.