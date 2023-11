Další člen slavné generace kladenských hokejových šampionů se dožívá padesátky. Obránce František Kaberle přitom došel v kariéře k pěti titulům mistra světa a pro Carolinu Hurricanes vystřelil Stanleyův pohár. Prožil fantastickou kariéru.

František Kaberle vyhrál Stanley cup v roce 2006, na Sletišti ho ukázali Kladeňákům spolu s dnes už bohužel nežijícím Josefem Vašíčkem. | Foto: archiv Deníku

Roky hrál ve švédském MoDo, roky v NHL, byl v jiných českých klubech (Pardubice, Plzeň). A tak byste možná nehádali, že „Ferry“ nebo „Kabelka“, jak se mu přezdívá, zmákl v dresu Kladna 280 mistrovských zápasů (25 gólů) a další padesátku přidal v přáteláčcích.

Od malička bylo vidět, že se starší syn dvojnásobného mistra světa Františka Kaberleho staršího potatil (samozřejmě se potatil i ten mladší - Tomáš). Dokonce i stylem založeným na ladném bruslení, předvídavosti, dokonalé herní inteligenci, nadhledu a cizelérské práce s hokejkou. A tak vůbec nevadilo, že ač byl obráncem, k tvrďákům rozhodně nepatřil. Přitom v jeho éře manažeři nesháněli do defenzivy prakticky nikoho jiného.

František byl výjimka a Kladno mu dalo šanci velmi brzy, už v sezoně 1991/92. Debutoval proti Litvínovu v prvním kole, konkrétně 24. září po boku Radka Nováka. Pro obě obrany to tehdy nebyl úplně vydařený den. Zápas tehdy totiž skončil remízou 7:7 po prodloužení, přestože Kladno ještě necelých pět minut před koncem vedlo 7:4.

První gól vstřelil „Kába“ stylově na Spartě 31. října 1991. Přesto jen korigoval prohru Kladna 3:6. Celkově patřil k objevům sezony, zakončil ji s bilancí +3 ve statistice plus/minus a byl v tomto ohledu nejlepším Kladeňákem. Podobný úspěch se mu povedl i v play-off 1992/93, kdy byl nejlepším hráčem s bilancí +6.

Z individuálního pohledu se Kaberleovi nejlépe povedla sezona 1994/95. Tehdy nasbíral 27 kanadských bodů (7+20) a byl někdy neprávem ve stínu Blue Line Vejvoda – Patera – Procházka. Bez Kaberleho dokonalých pasů by tahle troji zdaleka tak nezářila a ne náhodou dostal po sezoně laso ze švédského MoDo.

Do Kladna se ještě dvakrát vrátil, poprvé během výluky v NHL, kam se později dostal. V sezoně 2004/05 měl našlápnuto, aby svůj bodový účet v rámci jedné sezony výrazně vylepšil. Po pouhých 22 zápasech a 16 bodech ale odešel – opět do MoDo.

Zdroj: Youtube

Poslední hráčský návrat tehdy přišel v sezoně 2009/10. Trval jen jedinou sezonu. 4. dubna 2010 odehrálo Kladno poslední play-outový duel a Kaberle tehdy odehrál poslední zápas za mateřský tým.

Jak už bylo řečeno, po konci v Kladně si zahrál za menší švédský klub MoDo, který podobně jako Kladno vychoval spousů talentů. Nakonec zde strávil čtyři sezony a v poslední i díky spolupráci s bratry Sedinovými vyskočil bodově tak, že si ho všimli pozorovatelé ze zámoří. Kaberle byl v té době už pevnou součástí reprezentace ČR, s níž se stal mistrem světa. Trenér Ivan Hlinka ho bohužel vynechal z nominace na slavnou olympiádu v Naganu, ale „Ferry“ se neurazil a poctivě jezdil reprezentovat dál. Nakonec získal rekordní počet pěti titulů mistra světa a olympijskou medaili také získal – bronz v roce 2006. V národních dresech Československa a Česka odehrál celkem 257 utkání a dal 27 branek.

Tenhle rok pro něj byl hodně speciální, protože se dočkal velkých chvil v NHL, kde debutoval v roce 1999 za Los Angeles Kings. Brzy ho vyměnili do Atlanty, kde byl dvakrát nejproduktivnějším obráncem týmu. Po šesti letech pak přešel do Caroliny. Právě s tou došel v roce 2006 do finále Stanley Cupu proti Edmontonu a tam v sedmém zápase vstřelil svou nejslavnější branku – vítěznou. Dto Kladna poté se spoluhráčem Josefem Vašíčkem přivezl slavný Stanleyův pohár a bylo to poprvé, co tenhle grál viděla kladenská veřejnost na vlastní oči.

Zdroj: Youtube

Po návratu do Čech ještě pár let hrál, do Kladna se dokonce vrátil ještě jako asistent trenéra Pavla Patery u prvního týmu – tehdy došli do semifinále I. ligy s Jihlavou. Pak už se chtěl věnovat hlavně podnikání, v Rozdělova je dobře známá jeho Kozlovna.

František Kaberle mladší je členem Síně slávy českého hokeje, a samozřejmě také té kladenské. Jeho podobizna visí u stropu zimního stadionu v Kladně vedle dalších největších legend kladenského klubu.