Svoje Kladno si piplal prakticky jen z vlastních odchovanců od poloviny padesátých let. Kolem vůdce Bacílka postupně naskládal plejery jako byli Prošek, Volf, Jiřík, Rys a další, každý vynikají něčím jiným. Přesně jako si trenéři skládají týmy dnes, v tom Sýkora předběhl dobu.

Jiřík dal hromadu (klidně ošklivých) gólů, Volf ujezdil soupeře bruslením, Rys jí někomu ubalil, když bylo třeba, Prošel vynikal herní inteligencí, Kulíček zavřel kasu a náměstek Bacílek dokonalým přehledem řídil hru zezadu.

K tomu si Sýkora vybral řadu bojovníků, o ty nebyla v tehdy černém Kladně nikdy nouze.

Mužstvo mělo mít vrchol na začátku 60. let, ale vše přišlo už v sezoně 1958-59, kdy to nikdo nečekal. Kladno zastřešovalo svůj stadion, domácí zápasy hrálo v Praze na Štvanici a na začátku nikoho nenapadlo, že by právě Kladeňáci ligu ovládli.

Stalo a díky jejich příkladu se z města postupně stala hokejová Mekka Evropy, kde se rodila neuvěřitelná spousta světových hráčů.

Po titulu přišla ještě jedna obrovská výzva. Tehdejší vedení hokeje nastavilo před sezonou jasné podmínky: mužstvo Československa povede na MS v Praze trenér mistra republiky.

Tím byl Vlastimil Sýkora!

Zase si poradil dobře. Kostru týmu vytvořil z borců, které dobře znal, tedy z Kladeňáků. Vsadil i na Komeťáky, i když jim zrovna tahle sezona úplně nevyšla. Hlavně vytvořil silný tým kluků, co spolu uměli táhnout za jeden provaz. Přesto prožíval těžké momenty. Celý šampionát ho trápil zánět nervů, prý to příšerně bolelo. Do toho tým zbytečně ztratil zápas se Sověty a v pátek třináctého se naplnil černý scénář porážkou s Amerikou. Zranily se opory Tikal s Bacílkem…

Jenže Sýkorova parta se kousla a do té době neporazitelnou Kanadu přehrála 5:3! Vše jistil Vlachův gól do prázdné brány, který hokejový národ bral jako zlatý, i když národnímu týmu zajistil „jen“ bronz.

Mezi Sýkorovy svěřence v té už patřilo několik borců, kteří od něj lecco z trenérského řemesla okoukali. Ať už to byli Jaroslav Volf nebo Bohumil Prošek, v národním mužstvu Ján Starší. Vyhráli pro Kladno či Československo další tituly, koučovali zahraniční mužstva. Zapojil se také trenérův syn Marek Sýkora, jenž se prosadil dokonce v ruské lize a reprezentace mu unikla jen o vlásek.

To už rodina patřila spíš do Plzně, kde Vlastimil Sýkora po několika štacích v české lize nebo ve Francii zakotvil. Tam se také dočkal trenér uvedení do Síně slávy v roce 2011, to už mu bylo 89 let. O dva roky později vydechl naposledy, ale hokejové Kladno na svého trenérského průkopníka nikdy nezapomene.