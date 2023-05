V mládeži vedl Miroslav Ibl několik z největších hvězd českého hokeje v čele s Jaromírem Jágrem a Blue Line. Dnes, tedy v pátek 12. května, slaví tenhle trenérský bard 80. narozeniny.

Bývalý skvělý mládežnický trenér Kladna Miroslav Ibl s dcerou Petrou Kučerovou. | Foto: se souhlasem Petry Kučerové

Miroslav Ibl začal s hokejem v Pardubicích, ale už o rok později v dorostu bojoval za Kladno. Hokej hrál až do pětatřiceti, tehdy končil v Baníku Švermov, jež měl tenkrát v polovině 70. let výborný tým. A pustil se do trénování mládeže v PZ Kladno, kde sbíral obrovské úspěchy.

Při náboru dětí v roce 1977 dokonce byl společně se Zdeňkem Průchou u zřejmě prvních krůčků Jaromíra Jágra na ledě zimního stadionu. Už tehdy viděli jeho talent a dokonce se hodně sekli ve věku, protože nábor byl určen devítiletým, ale Jágrovi bylo jen pět. "Nepatřil k největším, ale byl udělaný, ale co se týká bruslení a vedení puku, tak byl mezi nejlepšími, ne-li nejlepší vůbec," řekl Ibl už před lety spolupracovníkovi ČTK. A dodal, že si žádné zásluhy na růstu JJ68 nepřipisuje, protože ho vedlo více trenérů. „Jsem aspoň rád, že jsem ho od hokeje neodradil,“ usmál se.

V Pracovních zálohách ale nevedl jen Jágra, v žákovské kategorii u něj vyrůstala také později legendární Blue Line, jen vedle Pavla Patery a Oty Vejvody naskakoval tehdy ještě Tomáš Mikolášek. Až později dorazil z Kralup Martin Procházka.

Mimochodem v Kralupech Miroslav Ibl také mnoho roků mládež vedl. Koučoval rovněž kladenské Kovárny, to by v té době velmi silný oddíl s mnoha ligisty, kteří ještě nebyli tak staří. Také vedl Slaný a Rakovník.

Každopádně trenérskýma rukama Miroslava prošly za třiceti roků stovky hráčů a ti na něj rádi vzpomínají, společně chystají i velkou červnovou oslavu.

Od všech máme gratulaci: Trenére, držte se a hlavně zdravíčko!