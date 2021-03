Bohumil Prošek byl na sport ohromně talentovaný. Od malička hrál víc fotbal než hokej a v obou sportech byl hodně talentovaný. Dokonce na vojně v dresu RH Brno hrál ve II. lize a jednou i v lize první. Svým gólem do sítě rodného Kladna ho odsoudil k sestupu…

Více ale Bohumil zářil v hokeji. Rychlý útočník s výbornou střelou se zúčastnil olympijských her v roce 1956 a čtyř světových šampionátů, ze kterých si přivezl jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile. Stal se mistrem Evropy 1961. Jako reprezentant nastoupil ve 43 zápasech a vstřelil 13 branek.

Titulů v československé lize získal hned pět! Čtyři v dresu RH Brno, kde pět roků vojákoval a zářil v trojici Prošek – Vaněk – Návrat, která byla záhy nominována i do československé reprezentace.

Ve druhé polovině 50. let minulého století se vrátil z Brna do Kladna a v památné sezoně 1958 – 59 vybojoval s mateřským klubem jeho první mistrovský titul. Za kladenské áčko odehrál celkem 404 utkání, ve kterých nastřílel 214 branek.

Po skončení aktivní hráčské kariéry se stal neméně úspěšným trenérem. Začínal u kladenské mládeže, ale už na konci 60. let poprvé převzal dospělé a začal je posouvat do špičky. V roce 1977 se k prvnímu týmu Kladna vrátil a hned získal mistrovský titul. O rok později pak vybojovali historické vítězství v PMEZ ve finálovém dvojutkání se Spartakem Moskva. „Vedle úspěšného zahraničního zájezdu do Kanady a USA v roce 1978, kde jsme porazili třeba Toronto Maple Leafs nebo Chicago Black Hawks, byl Pohár mistrů největším úspěchem. Kladno je doposud jediným českým týmem, kterému se něco podobného při účasti sovětských mužstev podařilo,“ připomněl Prošel po letech slavnou výhrou nad Spartakem Moskva.

Po dalších trenérských štacích se dostal až do Japonska, kde vedl tým Furukawa Denko. Do země vycházejícího slunce otevřel poté cestu spoustě dalších Kladeňáků (Novák, Kaberle, Vejvoda, Procházka, Hřídel a další).

Sportu zůstal věrný do konce života, hrál s bývalými spoluhráči Bechyněm či Fröhlichem tenis, chodil na procházky. Svůj milovaný Horní Bezděkov, Kladno i tenhle svět opustil 30. srpna 2014.