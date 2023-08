Když se 8. srpna 1933 narodil v Kladně Jaroslav Volf, nikdo nemohl tušit, že se stane legendou kladenského sportu a zejména hokeje. Stal se jedním z nejlepších střelců, reprezentantem a později nejúspěšnějším trenérem, jaký kdy Kladno vedl. Dnes by mu bylo už devadesát roků.

Oslavy Kladna po zisku titulu v roce 1977. Zdeněk Andršt předal pohár, převzal ho i tehdejší kouč Jaroslav Volf | Foto: Rytíři Kladno

Jaroslav Volf přitom původně ani hokejistou být neměl. Začínal totiž jako házenkář v Dubí a pozor, šlo o národní házenou, českou specialitu s úzkými vysokými brankami. Určitě ale nemohl litovat, že osud vše zařídil jinak a že začne hrát hokej.

Do kladenského prvního týmu se dostal Volf v říjnu 1955, tedy až ve svých dvaadvaceti letech. Tou dobou měl už po vojně, kterou odsloužil v pražském Tankistovi, zkušenosti měl také z Baníku Švermov. V Kladně se jako pravé křídlo nejdříve otrkával, ale když klub v sezoně 1958/59 slavil svůj první ligový titul, měl už Volf na velkém úspěchu značnou zásluhu. Byl totiž se 17 góly nejlepším kladenským střelcem a lepší v rámci celé ligy byl tehdy jen legendární Vladimír Zábrodský.

Pověst skvělého střelce potvrzoval Jaroslav Volf i v dalších letech. V sezoně 1961/62 dosáhl vyrovnané bilance 32 branek v 32 zápasech, o rok později byl s 28 přesnými zásahy Králem střelců československé ligy.

Za kladenské áčko nastupoval dlouhých 11 sezon. Jeho bilance se nakonec zastavila na 273 ligových startech a 197 gólech. Pouze pětice Kladeňáků nasázela v historii více branek. V neligových utkáních měl Volf, který nastupoval se zajímavým a pro většinu nestravitelným číslem 13, shodně 228 startů a 228 přesných zásahů.

Do výčtu jeho hráčských úspěchů patří určitě také bronz z domácího mistrovství světa 1959 nebo účast na olympijských hrách 1960 ve Squaw Valley.

Aktivní kariérou ale Volfův zápis do kladenské historie neskončil. Jak byl úspěšným hráčem, ještě víc se mu dařilo jako trenérovi. Kladno přebral po Bohumilu Proškovi a ve své druhé sezoně dovedl Kladenské až na ligový vrchol. Nakonec se jako nekompromisní a velmi respektovaný trenér podepsal pod třemi tituly, v 80. letech pak dokázal dovést svoje Kladno pro změnu k návratu do nejvyšší soutěže, i to považoval za obrovský úspěch. Trénoval také Spartu, Gottwaldov či Liberec.

Jen zdraví mu nesloužilo jak potřeboval, a tak otec dnešního kladenského primátora a člen Síně sláby kladenského hokeje zemřel už 13. prosince 1990 ve věku pouhých 57 let.

Jan ŠEJHL, Rudolf MUZIKA

Vpravo nahoře v bílém dresu Jaroslav Volf, slavný kladenský hokejový střelec a poté i trenér.Zdroj: Foto: archiv Rytířů Kladno