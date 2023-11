/FOTO, VIDEO/ Skvělí kladenští sportovci let minulých i současných ve spolupráci se společnosti ATT Investments podpořili ty, kteří pomoc potřebují. V prostorách zmíněné společnosti se tak ve čtvrtek dražily dresy Milana Nového a Antonína Holuba, získané prostředky pak putují na konto denního stacionáře Druhý život, který se v Kladně stará o lidi se získaným poškozením mozku.

Dražba dresů pro denní stacionář Druhý život. Dorazili hokejová legenda Milan Nový, kapitán fotbalistů Kladna Antonín Holub, nám. primátora Jiří Chvojka, ředitelka stacionáře Jiřina Vávrová. V areálu ATT Investments moderovala Gabi Gold | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Milana Nového zná celé Kladno i další hokejoví fanoušci nejen z České republice. Nikdo nikdy nedal v lize a národním týmu dohromady tolik gólů, jako právě sedmdesátník z Doks. Muž, který kdysi svým gólem pokořil třeba i slavné kanadské profesionály, věnoval svůj bílý dres Poldi s kapitánským céčkem do dražby. „A ani chvíli jsem neváhal,“ řekl půvabné moderátorce večera Gabi Gold, která vzápětí dres s podpisem vydražila manažerovi SK Kladno Michalu Dymlovi za sedm tisíc korun.

Druhý dražený dres věnoval dlouholetý borec SK Kladno, skvělý fotbalista Antonín Holub. Je jediným ze současného kádru Kladna, který si s klubem zahrál ještě nejvyšší soutěž, I. ligu. Ani on s dražbou svého modrého dresu neváhal a fanoušky může těšit, že jeho hlavním cílem je hrát fotbal co nejdéle to půjde.

La Park byl srovnán se zemí. Na jeho místě by časem mohl vyrůst dům pro seniory

Jeho dres vydražil nakonec náměstek primátora Kladna Jiří Chvojka a ředitelka stacioáře Jiřina Vávrová byla hodně dojatá. „Moc děkuji všem, pánům Michalovi a Jiřímu za dražbu, Jardovi Homolovi z ATT Investments za jeho skvělé nápady, lidem z našeho stacionáře za vše, co pro něj dělají,“ usmála se, a pak už tekly po její tváři slzičky.

Zdroj: Deník/Rudolf Muzika

Ty pak vystřídal smích a pohoda, další bývalý kladenský hokejista a hlavně perfektní bavič Luba Čužák Rys totiž vyprávěl vtipy (včetně košilatých a zde nepublikovatelných) a zároveň zazpíval svoje poutavé songy včetně známé Cigaretky.

Dodejme, že dražbu podpořil rovněž prodej krásných věciček, jejímiž autory jsou pacienti stacionáře Druhý život, a tak se sešlo celkem 30 tisíc korun. A tak se snad nákup rehabilitačního aktivně-pasivního pohybového přístroje, kvůli němuž se celá akce konala především, zdaří.

Držíme palce!