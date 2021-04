Jihlava přijela bez střelce Skořepy a po rozbruslení musela vyndat ze sestavy i Máchu, ale v první třetině dostala od Kladna krásný dárek v podobě vedoucí branky. Rozehrávku nejprve pokazil Mikliš, a aby toho nebylo málo, následnou slabou ránu Brože Košarišťan po podivném skoku pustil lacině za záda. "Mrzí nás, že některé branky byly laciné, ale věřím, že o to více nás to nakopne na druhý zápas. Budeme na to pořádně vyhecovaní," slíbil útočník Kladna Šimon Jelínek.

Chvíli po prvním gólu se Pitule až moc rozjel proti Strejčkovi, sroloval ho a rozhodčí neváhali – 5 minut plus do konce utkání. Kladenští, kteří před gólem hráli lépe než Jihlava, se ale ubránili, navíc největší šanci měli Plekanec s Machalou.

Ve druhé části zápas chytil ještě větší nábor. Začalo to několika potyčkami, při kterých tradiční kladenský sok Nr.1 Čachotský popichoval Melku. Ten mu to vrátil ručně a pak i krásnou přihrávkou na úvodní gól Kladna když v přesilovce objevil zcela volného Račuka.

Pak se rozjel kolotoč šancí na obou stranách. Velkou roli hrála čtvrtá formace Rytířů, která nejprve po pěkném brejku a souhře Jelínka s Machačem poprvé poslala domácí partu do vedení. Následně se však nechala rozebrat Čachotského formací a Havránek pohodlně zavěsil na 2:2.

Ve třetí třetině opět zaúřadovala čtvrtá formace domácích, když si vynutila faul a přesilovky Rytířům v prvním finále šly. Frye nabil do strany Plekancovi a ten bombou nedal Žukovovi naději. Jenže radost trvala pouze chvíli, pak se ujal bekhend jihlavského Strejčka a jedenáct minut před koncem se čekalo na rozhodnutí dál. Hrdinou mohl být domácí Kubík, ovšem proti jeho nájezdu byl Žukov a zachránil svůj tým i minutu před koncem po střele Račuka.

Rytíři odmítli jasnou šanci i v úvodu prodloužení, když Plekanec netrefil dobře puk. Tvrdě za to zaplatili, protože následný tlak na druhé straně proměnil přesnou ranou Lichanec a Jihlava se dostala v sérii do pozice, po níž toužila. "Je to škoda. Jihlavu jsme přestříleli a po většinu zápasu jsme měli více ze hry. Prodloužení už je vabank a potvrdilo se pravidlo nedáš – dostaneš. Je to ohromná škoda, měli jsme vyhrát," litoval kladenský útočník patrik Machač.

Hostující trenér Viktor Ujčík prohlásil, že Kladno potvrdilo, jak je vynikající a silný tým. „A jestliže se jim doteď nedařily přesilovky, tak ukázali, že za ně umí v pravý čas vzít. Tím jsme se dostali do ztráty, ale kluci v sobě pokaždé našli sílu a do zápasu se vrátili. A za bojovnost a nasazení jsme dostali dar a zápas vyhráli,“ řekl Ujčík s tím, že i tak má do neděle o čem přemýšlet. „Protože místy to byl opravdu fičák. Nemusí vždycky vyhrát ten lepší a my ukázali srdce, protože jsme vyhráli,“ těšilo jihlavského kouče.

Výhra na soupeřově ledě, kde nikdo od září minulého roku neuspěl, podle jihlavského trenéra tým ě povzbudí. „Zatím za sebou máme skvělé play off, ale bylo vidět, že respekt a ostych tam byl. Někteří prostě ještě musí získat zkušenosti, protože jsme zápas dohrávali na tři lajny. Důvodem bylo i to, že Joshua Mácha nemohl nastoupit. Kvůli jeho zranění jsme si neuvědomili, že nestihl odehrát patnáct zápasů a ve finále tedy nesmí nastoupit. Je to chyba, ale stala se. Proto nastoupil v útoku obránce (Dvořák),“ osvětlil problémy Jihlavy Viktor Ujčík.

Domácí David Čermák mínil, že problémem Kladna byl špatný vstup do utkání. „Nedaří se nám tým nabudit, aby si vytvořil náskok. Sice jsme si během utkání zlepšovali a nakonec vedení vzali, ale po chybách jsme ho zase ztratili. V prodloužení jsme bohužel zase neproměnili vyloženou šanci a z protiútoku dostali rozhodující gól,“ soukal ze sebe zklamaný trenér, jehož tým vystřelil více než padesát střel na bránu, ale velkou převahu ve výhru přetavit nedokázal. „Hraje se jen na góly, těch jsme dali méně.“

Rytíři Kladno – Dukla Jihlava 3:4 PP (0:1, 2:1, 1:1 – 0:1)



Branky: 32. Račuk (Melka, Marosz), 34. Machač (Jelínek), 47. Plekanec (Frye) – 16. V. Brož, 37. Havránek (Čachotský, Lichanec), 50. Strejček (Pekr, Čachotský), 62. Lichanec (Bilčík, Strejček). Rozhodčí: Petružálek, Pražák – Jindra, Kokrment. Vyloučení: 3:5, navíc Pitule (K) na 5+DKU. Využití: 2:0. Střely na branku: 49:25. Stav série: 0:1.



Kladno: Košarišťan – Frye, Mikliš, Snuggerud, Sorokin, Suchánek, Zacharčuk – Machala, Plekanec, Jágr – Marosz, Filip, Račuk– Melka, Pitule, Hlava – Jelínek, Machač, Kubík – od 26. Bílek.



Jihlava: Žukov – Kolář, Bukač, Dundáček, Mareš, Bilčík, Strejček, Dvořák – Harkabus, Fronk, Illéš – Čachotský, Lichanec, T. Havránek – Jiránek, M. Zadražil, Pekr – Mácha, Čermák, Vítězslav Brož.