Co bylo základem pro to, že jste dokázali porazit Karlovy Vary?

Hráli jsme dobře celých 60 minut. To bylo nejdůležitější. Důležitou roli hrál také Denis. Jen díky němu jsme mohli myslet na vítězství. Co pochytal za šance během celého zápasu, to bylo neskutečné. Ale všichni jsme odehráli dobré utkání.

Hraje se vám lépe, když víte, že za sebou máte jistotu v osobě Denise Godly?

Pro nás obránce obzvlášť je důležité, že když uděláme chybu, tak to chytí. Dodává nám to vzadu příjemný pocit jistoty. Přeci jen toho pochytá opravdu hodně.

Poslední dobou vás trápily druhé třetiny. Co jste změnili, že jste Vary v druhé třetině jasně přehráli?

Rozhodli jsme se, že dáme nějaké góly a žádný nedostaneme (směje se). To se těžko vysvětluje. V kabině jsme o tom mluvili, ale těžko to popsat. První třetinu jsme sice neodehráli špatně, ale spokojení jsme moc nebyli. V kabině jsme si k tomu své řekli a ve druhé třetině se to projevilo.

Působilo to, že jste ale ze začátku hráli aktivně, a přesto šli do vedení Karlovarští. Co se před gólem pokazilo?

Snažili jsme se držet puk daleko od naší brány. Propadli jsme ale na modré a Vary nám ujely. Tyhle problémy nás ale trápí celou sezónu, že ztrácíme puky ve špatných pozicích. Dneska se nám to před prvním karlovarským gólem vymstilo. Ale naštěstí jsme vyhráli. To je teď nejdůležitější. Z každého zápasu se musíme poučit a s přibývajícími zápasy to bude jen lepší.

Váš gól byl poněkud kuriózní…

Ten byl hodně zajímavý. Nejdřív Jakub Valský trefil prázdnou bránu jen z boku, tak jsem spěchal rychle na střed a puk si mě tam našel. Říkal jsem si, že tohle nemůžu netrefit. Nakonec se ale dobře vracel brankář a dobruslovali i dva obránci, tak to tak jednoduché nebylo. Za gól jsem ale rád, byl důležitý.

Vstřelil jste někdy podobný gól?

V klidu můžu říct, že jsem podobný gól za dvacet let své kariéry nedal.

Přitom i váš první gól v druhém kole proti Hradci byl také celkem nevšední…

Myslím, že letos budu skórovat jenom kuriózně. Ale není důležité, jak ty góly dávám, na to se nikdo ptát nebude (usmívá se).

Poslední zápasy jste byl na hraně sestavy. Nebylo v tom i něco jiného než jen výkonnost?

Necítil jsem se zrovna dobře, ale ani jsem moc dobře nehrál. Je to jednoduché – jiní kluci hráli lépe, tak hráli prostě oni. Máme hodně kluků, tak se můžeme doplnit, když se někomu nedaří. Alespoň jsem si odpočinul.

Čekají vás teď Vítkovice a jejich mimořádně široké hřiště. Jak se na to lze připravit?

Doma hrajeme na úzkém ledě, takže si budeme muset prvních pár střídání zvykat na to jejich letiště. Ohlídat si, že jsme ve správné pozici. Na větším ledě je to trochu jiná hra, tak budeme muset být pozornější, protože hráči tam mají víc místa. Budeme muset přistupovat k soupeři blíže.

Jan Šejhl