Mohl byste zhodnotit zápas proti Liberci?

Byl to velký zápas. Liberec byl před tímhle kolem první, ale utkání bylo dost vyrovnané. Ale pak jsme to strhli skvělým finišem.

Liberec patří mezi nejlepší české týmy poslední doby. Bylo to na ledě také tak cítit?

Bylo to cítit. Liberec hrál výborně, brankář chytal dobře, navíc byli opravdu rychlí, ale my jsme hráli prostě lépe. Vycházeli jsme tedy hlavně ze zajištěné obrany a proměnili naše šance.

Povedlo se vám dvakrát skórovat. Můžete popsat, jak se góly zrodily?

Před prvním gólem jsem dostal skvělou přihrávku od Tomáše Kauta, vystřelil jsem a propadlo to až do brány. Ten druhý jsem ale nedal já – byla tam teč Bredana O’Donnella, takže by gól měli připsat ještě jemu.

Vypadalo to, že je to asi váš nejlepší zápas za Kladno. Souhlasíte s tím?

Asi ano. Cítil jsem se opravdu dobře. Jezdilo mi to. A i na puku jsem se cítil v pohodě, a tak díky tomu přišly i ty šance.

Máte teď dva zápasy ve dvou dnech. Mohl vám zápas s Libercem třeba pomoci i v tom, že v Pardubicích už nebude takový tlak?

Chceme vyhrát každý zápas, takže to už na Liberec nemůžeme myslet. Přiznám se, že tedy o Pardubicích moc nevím, ale budeme chtít hrát jako dnes a úplně stejně vyhrát.

Jaromír Jágr dal dva góly. Jak se vám s ním hraje?

Dneska zahrál opravdu dobře. Ale myslím, že si na ledě umíme taky hodně vyhovět. Když je na ledě, je cítit, jak je silný na puku a ostatním tak vytváří spoustu prostoru a šancí.

Po gólu na 3:2 Liberec rychle vyrovnal. Bylo těžké najít v sobě sílu a vrátit vedení na vaši stranu?

Dali jsme gól a hned přišla odpověď od Liberce, ale s námi to vůbec nezacloumalo a prostě jsme v sobě našli sílu strhnout zase rychle vedení na naši stranu.

Na stadionu byla opět skvělá atmosféra…

Absolutně. Fanoušci byli naším šestým hráčem. Dalo by se asi říct, že to byla od fanoušků nejlepší podpora za tu dobu, co jsem v Kladně.

Jan Šejhl