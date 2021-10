Byl jste u prvního inkasovaného gólu. Kde byla chyba?

Špatně jsme si rozebrali hráče. Pustili jsme Liberec do přečíslení. Ale celá akce byla o jediné nahrávce.

V rychlosti jste inkasovali tři branky. To by se asi stávat nemělo, že?

Stávat by se to určitě nemělo. Byl tam z naší strany zkrat, kdy jsme individuálními chybami dostali Liberec na koně. Ty tři góly jsme jim prostě darovali svými chybami.

Přitom vaše hra vypadala dobře…

Něco jsme si v kabině řekli. Mimo jiné, že musíme více napadat. To se dařilo a byli jsme lepším týmem. Měli jsme lepší pohyb než soupeř. To nás vrátilo do hry a padly nám tam nějaké góly. Power-play už je loterie a Liberci to tam hned padlo.

Na vyrovnání jste ale měli nejen power-play, ale celou třetí třetinu…

Určitě tam byl tlak do brány. Ten pohyb nám pomáhal. Ale bohužel to při hře bez brankáře nevyšlo.

Ocitl jste se v zajímavé akci po nahrávce Jaromíra Jágra. Jak jste celou akci viděl na ledě?

Jarda mi tam otočil hru. Sjel jsem si mezi kruhy a dostal jsem od něj přihrávku. Vystřelil jsem, ale bohužel gól nepadl. Byla to chyba.

Jak bylo těžké takhle narychlo zapadnout do sestavy?

Každý hokejista na to musí být připravený. Doufám, že jsem odehrál dobrý zápas. Ale skok to byl velký, v extralize to bylo něco úplně jiného. Musím se s tím poprat a vlétnout na to na sto procent.

Máte jen pár extraligových startů. Užil jste si to alespoň po osobní stránce?

Za každou šanci ve vyšší soutěži jsem rád. Každý hokejista má ty nejvyšší cíle. Za každý zápas, za každou minutu jsem vděčný.

Můžete jako nováček popsat atmosféru v kladenské kabině?

Nikdo nechce prohrávat. Ať je člověk v jakémkoliv týmu, všichni do toho jdou s tím, že chtějí vyhrát. I v Kladně se všichni tlačí dopředu. Zdálo se mi to v kladenské kabině pozitivní.

V neděli vás čeká další důležitý duel v Litvínově. Jak se na to připravit?

V sobotu potrénujeme, ale i si odpočineme, abychom se na Litvínov co nejlépe připravili.

