Je to cenná výhra. S Litvínovem sice Rytíři dlouho bojovali na dně tabulky, ale soupeř po výměně trenéra chytil fazonu a soupeře obvykle drtí včetně třeba Sparty. Také v Kladnem Krušnohorci dvakrát vedli, ale nestačilo jim to. Na první gól Chalupy totiž brzy odpověděl s přispěním domácí teče Indrák a ten samý hráč připravil ve druhé třetině i druhý gól. Ten dal dorážkou Procházka a vyrovnal tak na 2:2, když předtím překonal Brízgalu Abdul.

Zlomové momenty přinesla až třetí část. Ex-kladenský Hlava v tisíciprocentní tutovce vyhořel na akrobatovi Brízgalovi, jenž opět skvěle nahradil Bowa, a na druhé straně Plekanec trefil nahození Sotniekse ekvilibristicky do břevna a pak si našel puk i na přesnou dorážku.

Drtivý úvod nestačil, bez přesilovek Kladno na Hradec nestačilo

Rytířům se v té chvíli vyplatil i trenérský tah, kdy velmi dobře hrajícího Jágra přesunuli do první formace.

Litvínov mohl vyrovnat, nejblíž tomu byl ve zmíněné poslední minutě, kdy roztřesené ruce Berana a pak i Brízgaly vyslaly do velešance Kudrnu, jenže nejlepší střelec chemiků zaváhal, a tak se body vydaly přes Záluží, Most a Louny směrem ke Kladnu, které tak dál živí na záchranu.

Trenér Kladna Otakar Vejvoda mínil, že jeho tým odehrál dobrou první část, kde dobře bruslil a držel se na puku. ""Horší byla první desetiminutovka druhé třetiny, kde jsme ztratili několik puků a pouštěli domácí do šancí. Pak se to zlepšilo a třetí třetinu jsme po našem gólu odehráli hodně zodpovědně. Tedy až na poslední třicetivteřinovku, kdy jsme jim málem nahráli na vyrovnání. Celkově to byl zodpovědný výkon," byl rád Vejvoda, podle něhož zřejmě pomohlo, jak si mužstvo vyříkalo poslední zbabraný zápas s Hradcem. Ale vynášet věci z kabiny nehodlá. "Já tam s týmem nebyl, i když samozřejmě vím, co se tam probíralo. Ale zeptejte se Jaromíra (Jágra)," smál se.

Podle strůjce litvínovského zmrtvýchvstání Karle Mlejnka vyhrálo mužstvo, které dalo černé, poctivé, špinavé góly z brankoviště. "My takové nedali, a tak vyhrálo mužstvo, které do toho asi dalo víc, hlavně co se týče těch branek. V extralize se nehraje dnes o body, ale o každý vstřelený a inkasovaný gól. Tak to bude podle mne do konce sezony. Zápas s Kladnem nám v tomhle dal jasnou zpětnou vazbu," řekl Mlejnek.

Už ve středu 28. prosince hostí Rytíři mistry z Třince, začíná se v 18 hodin.

Verva Litvínov – Rytíři Kladno 2:3 (1:1, 1:1, 0:1).

Branky a nahrávky: 13. Chalupa (Jurčík, Zygmunt), 24. Abdul (Zygmunt) – 15. Indrák (Dotchin), 37. M. Procházka (Indrák), 51. Plekanec (Sotnieks, Kubík). Rozhodčí: Hribik, Horák – Frodl, Gerát. Vyloučení: 2:4, bez využití. Diváků: 5944.

Litvínov: Zajíček – D. Zeman, Zile, Šalda, Freibergs, Jaks, Demel, Wesley – Abdul, Sukeľ, Kudrna – Zdráhal, Estephan, Š. Stránský – Chalupa, Gut, Hlava – Zygmunt, Jurčík, Havelka.

Kladno: Brízgala – Dotchin, Kehar, Sotnieks, Slováček, Babka, Cibulskis – Kubík, Plekanec, Brodecki – Bláha, Zikmund, Melka – Jágr, Filip, Michnáč – Procházka, Pytlík, Indrák – Beran.