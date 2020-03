Jak se bude hodnotit zápas, který vás vrátil do toho, že máte udržení zpět ve svých rukou?

Suprově. Jediné, o co šlo, byly ty tři body. To se nám povedlo. A když Litvínov prohrál, tak to máme ve svých rukou. Můžeme si to uhrát sami.

Objevil jste se v první lajně. Byla to pro vás taková odměna za poslední povedené zápasy?

Když si můžete zahrát v lajně s Jardou, tak je to něco navíc. Byl jsem rád, že se nám to docela povedlo. A hlavně, že jsme vyhráli.

Navíc jste si připsal i dvě asistence, takže se dá říct, že se vám zápas vydařil i po osobní stránce.

To ano. Kdybych to měl trochu popsat, tak ten vyrovnávací gól vymyslel Láďa Zikmund. Byl to takový signál po buly. A byla to výhradně jeho zásluha, že si to domluvil s bekem. U toho druhého na mě křiknul Brady Austin od modré, ať mu to hodím. Tak jsem mu to hodil, on vystřelil a padl gól.

Jak moc těžké bylo mobilizovat psychické síly? Přeci jen jste vedli, pak Boleslav otočila a vy jste zápas zase zvrátili na vaši stranu.

Určitě bylo. Ale ty poslední zápasy už jsou jen o psychických silách. Už jsme si na to i trochu navykli. Máme teď trochu vítěznou sérii, tak doufám, že to zvládneme. Snad nám to v Litvínově pomůže.

Jak se těšíte na páteční zápas? Takový zápas se hraje třeba jen jednou za kariéru.

Buď to může být fantazie a euforie nebo to může být noční můra. Ale budeme se na to muset připravit jako na každý zápas. A ještě lépe. Snad to zvládneme.

V psychicky těžké situaci jste možná poslední měsíc. Může to stát ještě víc sil?

Už nevím, kam bychom to dál dotáhli než do takového posledního závěru, kdy půjde o všechno (usmívá se). Uvidíme a snad na tom budeme lépe než Litvínov.

Tomu se může podobat snad jen sedmé finále, ne?

Jasně. Ale to jsem nikdy nehrál (směje se). Ale stejně myslím, že sedmé finále je lepší než pád do nižší soutěže. Tam je ten strašák větší.

Může se stát, že se v Litvínově bude hrát za zavřenými dveřmi. Řešili jste třeba i tuhle variantu, jaké by to mohlo být?

Vůbec nevím. O tom jsme se ani bavit nestihli. Bude asi důležité, jestli tam bude Litvínov mít plný stadion nebo ne. Ale to neovlivníme, tak to nebudeme ani řešit. Uvidíme, jak to dopadne.

Historicky Kladnu rozhodující zápasy moc nejdou. Minule jste v Litvínově prohráli poté, co jste v pěti minutách inkasovali hned čtyřikrát. Může to být třeba něco, z čeho se lze poučit?

Na to už jsem radši snad zapomněl. A co se týče té série, tak doufám, že to bude ten moment, kdy to zlomíme.

Jak se vám vůbec líbily nevšední černé dresy?

Byly krásné. Škoda, že jsme si nemohli vzít i ty černé návleky. S nimi by to bylo ještě lepší. Ale nějak nám to nesedělo. Ty dresy se mi ale moc líbí.

Jan Šejhl