Šestý finálový zápas a šestá výhra hostujícího týmu. Čím to může být?

Je to hodně zvláštní. Ale je to asi i tím, že chybí diváci. Ale i tak to bude asi rarita.

Trochu obligátní otázka. Nemůže to být i rozměry ledu?

Určitě. Jihlava u nás má větší šanci mazat naši převahu. Víc se jim daří blokovat střely. Tím pádem mají větší šanci být u nás úspěšnější.

Začátek šestého finále vypadal z vaší strany ospale…

Musím s tím souhlasit. Bylo to takové nervózní. Měli jsme tam pár icingů, nedařilo se nám dát puk do hole. Neměli jsme z toho dobrý pocit. Byl to takové zvláštní.

Nastartoval jste obrat pohledným gólem. Můžete ho trochu popsat?

Do útočné třetiny jsem hodil puk Jelenovi. Trochu mu to uteklo. Bylo tam i štěstí, protože jihlavský hráč to mohl posunout na druhou stranu, ale trefil hokejku a odrazilo se to právě k Jelenovi. Ten o mě super věděl a puk mi posunul. Ze strany jsem byl de facto sám před gólmanem a tak jsem to zkusil prostřelit. Asi to ani dost dobře neviděl.

Kde mohl být zlom, že jste přetáhli hru na svoji stranu?

Nechci si fandit, ale věřím, že právě po mém gólu jsme začali v utkání dominovat. Najednou jsme měli všude lepší krok a Jihlava trochu ztrácela. Super, že jsme to zvládli a přidali i další gól. Addy (Kubík) nás pak gólem uklidnil a utkání se jen dohrávalo.

Čtvrtá lajna doznala změny, kdy Bílka nahradil Guman. Jak vám nové složení sedělo?

Gumy je hodně bruslivý. K tomu byl nažhavený, protože dlouho nehrál. Tak se to projevilo na našem pohybu. Ale i s Víťou Bílkem jsme měli dobré pasáže. Nicméně naše role v týmu je unavit soupeře. A když se povede dát gól, tak je to jen takový bonus.

Jak vy osobně koušete, že bojujete až ve čtvrté lajně?

Tak to je. Je tu dvacet super hokejistů a na někoho to tedy musí padnout, že bude ve čtvrté lajně. Jde jen o to, aby to ten hráč přijal a šel za vítězstvím. A abychom to dotáhli za postupem.

Před zápasem to vypadalo, že je celý tým ještě ve větší koncentraci než obvykle. Jaká byla atmosféra v kabině?

Nebyla to pro nás dobrá pozice. Věděli jsme, že musíme a bylo to vidět i na našem výkonu. Ale pak jsme se do toho dostali a čím dál víc jsme věřili, že utkání zvládneme. Jsme rádi, že sérii vracíme na Kladno. Věříme, že to zlomíme, zápas urveme a postoupíme.

Rozhodující sedmý zápas asi bude hodně těžký na psychiku, že?

Budeme hrát doma a věřím, že zase budeme mít ten náš solidní počet střel. Budeme chodit před gólmana. Ten chytá výborně, ale nebudeme mu to usnadňovat. Budeme se snažit to urvat. A puk do brány dorvat za každou cenu. Navíc můžeme mít i lehkou psychickou výhodu. Chce to toho využít už od začátku.

Dá se ještě něco změnit, aby konečně vyhrál domácí tým?

Těžko říct. Asi budeme muset něco změnit. Ale teď už je opravdu těžké cokoliv měnit. Když budeme hrát podobně jako doteď, tak to snad větší pílí a touhou fakt dotlačíme.

Jan Šejhl