V chomutovské aréně to tehdy byly příšerné obrázky. Rytíři zápas tři dny před Štědrým dnem vůbec nezvládali a od 24. minuty prohrávali už 1:7. Změnit to chtěl Ondřej Machala. Po buly vystartoval vpřed, vystoupil proti němu ale obránce Bohumil Jank a ostrým zákrokem ho poslal k ledu. Třiadvacetiletý útočník zůstal bezvládně ležet a hned bylo jasné, že bude dlouhou dobu mimo hru.

„Byl to můj první otřes mozku v kariéře,“ prozrazuje rychlonohý útočník, který se v úterý v přípravném zápase vrátil poprvé do akce. Se svým týmem naskočil proti Liptovskému Mikuláši a zahrál si poprvé po více než třech měsících. „Cítil jsem se fakt dobře. Sice jsem teď nehrál, ale pořád jsem trénoval s naším fyzioterapeutem a kondičním trenérem, kterým musím poděkovat, že mě dobře připravili,“ říká Machala.

Při své obnovené premiéře se bodově prosadit nedokázal, opět ale předvedl svojí hlavní přednost, kterou je rychlost. Zaujal zejména akcí ve třetí třetině, kdy nakopl svoje brusle, protáhl se mezi oběma beky a už uháněl sám na brankáře. Odvážné zakončení s holí mezi nohami ale v brance neskončilo.

„Věřím si teď hodně, i když sám vlastně nevím proč, když jsem tři měsíce nehrál. Myslím ale, že teď bych to takhle zkusil i v ostrém zápase,“ vypráví Machala. „Na první zápas po tak dlouhé době bych řekl, že to ode mě bylo docela dobré. Ještě lepší by to bylo, kdybych proměňoval šance,“ dodává.

Nejrychlejší hráč letošního ročníku Extraligových NEJ zažívá asi nejsmolnější sezonu v kariéře. V úvodu ročníku odehrál jen dva zápasy a musel na operaci s ramenem. Po návratu na konci listopadu stihl jen dalších sedm zápasů a přišel onen hrozivý střet s Jankem. Celkem třikrát během jediné sezony tak musel Machala začínat s přípravou úplně od začátku. „Je pravda, že s naším fyzioterapeutem a kondičním trenérem jsem se letos viděl asi nejvíc,“ směje se.

Teď už ale hlavně doufá, že jsou všechny trable za ním a týmu bude moci pomoct v baráži. V ní bude Kladno hájit extraligovou příslušnost proti vítězi Chance ligy, který vzejde z dvojice Vsetín, Jihlava. „Doufám, že už se nic nestane a na baráž budu připravený. Já osobně už jsem baráž zažil, takže vím, jak těžké to je. Musíme se dobře připravit a udělat všechno pro to, abychom to udrželi. Já už se na to těším moc,“ zakončuje Machala.