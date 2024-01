V Třinci se kladenští hokejisté snažili ukončit rekordní sérii porážek. Šance Rytířů ale zastavila hned dvakrát tyč, naopak chyb Kladna využili domácí a stav 0:3 už Kladno za současného rozpoložení nebylo schopno zvrátit. „Máme v hlavách, že chceme dát konečně gól. Pak vidíme hráče v lepší pozici a nahrajeme místo střely,“ hledal Martin Procházka důvod, proč nakonec Kladno nedalo ani gól a prohrálo 0:5.

V hokejové extralize se Kladnu nečekaně povedlo vyloupit libereckou arénu. Tady v modrém Martin Procházka. | Foto: Roman Mareš

Jak se kouše další z dlouhé řady porážek?

Nekouše se to dobře. Nevím, co k tomu říct. Jak už bylo několikrát v rozhovorech řečeno, musíme se z toho dostat sami. Nikdo nám nepomůže. Něco si pořád říkáme. Míváme v zápasech dobré pasáže, ale pak dostaneme z pár střel gól nebo dva a už nejsme schopní se z toho vyhrabat. Těžko se mi to hodnotí a nesu to těžko.

Kde byste hledal rozhodující okamžik? V gólu už v čtvrté minutě nebo ve dvou brankách ve dvou minutách v druhé třetině?

V té druhé třetině. Tlačili jsme. Každá lajna se udržela v třineckém pásmu. Vypadalo to, že dáme nějaký gól, srovnáme a dostaneme se do zápasu. Místo toho jsme z první střely dostali na 0:2. Pak přišel ještě jeden a to už se blbě otáčí.

Přitom ty šance byly a sám můžete žehrat na koncovku.

Samozřejmě. To jde za každým, kdo se do té šance dostane. Je to těžké. Nevím, čím to je, že nám tam góly nepadají. Snažím se tlačit do koncovky, ukazovat své přednosti.

Občas zbytečně přihráváte, i když jste v dobré pozici na střelu. Je to už nějakým blokem v hlavě?

Samozřejmě, že je. Máme v hlavách, že chceme dát konečně gól. Pak vidíme hráče v lepší pozici a nahrajeme místo střely. Místo patnácti střel máme osm střel a osm špatných nahrávek. To je tím, že nejsme v pohodě a zbytečně to přehráváme.

Jak velkou roli může hrát i rozsáhlá marodka?

S tím si musíme poradit. Jsme tu zkušení hráči, kteří jsou na takové věci zvyklí. Je to náročné, ale fyzicky jsme na tom dobře. Na marodku si nemůžeme vymlouvat.

Dá se najít něco pozitivního, co by mohlo pomoci ke zlomení té nepříznivé série?

(Dlouze přemýšlí) Pozitivní je, že nikdo nehraje na půl plynu. Všichni makáme. Může nás povzbudit, že herně se vyrovnáme i silnějším týmům. Ale ten rozdíl je v tom, že oni dávají góly, ale my své šance neproměníme. Musíme hodit za hlavu negativní věci. Naopak dělat perfektně to, co nám jde a jít si pro špinavé góly, které by nás mohly dostat do zápasu a bodové série.

Po Třinci vás čekají v rychlém sledu další dva zápasy. Může pomoci i to, že budete více hrát?

Všechno může být. Jak zápasy půjdou rychleji za sebou, můžeme Třinec hodit o to snáze za hlavu. Dobře zregenerujeme. Ve Vítkovicích musíme jít do všeho po hlavě. Něco si řekneme a ukážeme si videa, zjednodušíme koncovku. A myslím, že Vítkovice už porazíme.