Zápas jste rozhodl takovým gólem ze vzduchu, dalo by se říct až tenisovým. Pomohl vám třeba i trénink s manželkou? Trefil jsem to, jak to šlo. Prostě jsem do toho plácnul. Nevím, jestli už předchozí střela nebyla gól '(bylo to břevno). Naštěstí to propadlo. Ještě jsem si to ohlídal. Tyhle tři body bereme moci rádi.

V první třetině vám moc nevycházela vhazování. Říkal jste si v tu chvíli, co změnit?

To jsou takové zápasy. Někdy to jde, někdy ne. To je úplně normální. Nad tím vůbec nepřemýšlím.

V poslední minutě lehkovážně rozehrával Adam Brízgala a vše hasil Jake Dotchin. Co vám v ten okamžik blesklo hlavou?

Málem jsem dostal infarkt. My nejsme schopní normálně vyhrát. To je pořád stejné. Taková chyba se stane. Ale jiné zápasy nejsme schopní dotáhnout do vítězného konce. Jsem rád, že se k nám tentokrát přiklonilo štěstí.

Foto: Litvínov Rytířům zase seděl, pod horami trefil kapitán Plekanec tři body

Proti Litvínovu jste letos nasbírali za tři zápasy sedm bodů. Čím to je, že se vám proti nim tak daří?

To je jedno. Jsme rádi za jakékoliv tři body. Jestli je to proti Litvínovu nebo porážíme jiné soupeře, to nehraje roli. Pro nás je každý zápas těžký. Jsme rádi za výhru.

Chvílemi byl hodně vytížený i Jaromír Jágr. Říká si sám o čas na ledě?

Jde o to, jak se cítí. Když se cítí dobře, jde na led. To je jen na něm.

Mimochodem stejně jako Plekanec reagovali na facebooku někteří příznivci Kladna. Václav Rudovský byl kapitánovu názoru nejblíž: "Konce našich zápasů jsou na Chocholouška!!! Body krásný, ale šlo by to třeba bez infarktu?"

Jan Šejhl