Kvůli trestu jim chybí a ještě jednou bude chybět první centr Jakub Klepiš. Navíc se v sobotu proti Brnu zranili i první gólman Adam Brízgala a první obránce Jake Dotchin. Hokejové Kladno se tak v závěru loňského roku dostalo do maléru. A bude ho muset řešit, protože zejména brankářovo zranění se bude hojit asi delší dobu.

Hokejová extraliga: Rytíři Kladno - Kometa Brno. Adam Brízgala musel po pár vteřinách odstoupit | Foto: Roman Mareš

Od konce minulé sezony chytá brankář Adam Brízgala v životní pohodě. V Kladně se našel, přechytal dosavadní jedničku Rytířů Landona Bowa a na podzim se dokonce dostal do širšího kádru reprezentace. Vše utnula 24. vteřina sobotního duelu s Brnem, kdy se gólman marně snažil zabránit ve skórování Lukáši Cingelovi a poranil si nohu. Později se sice vedle střídačky objevil, ale už ozdoben sádrou…

„Všichni asi viděli, že Adam je zraněný a vedení klubu aktuálně jedná o náhradě. Nicméně tužkou na papíře zatím nic není napsáno a podepsáno, takže zatím nemohu být konkrétní,“ řekl Deníku mluvčí Rytířů Jaroslav Keimar.

Stopy z diskusí fanoušků na sociálních sítích vedou do zahraničí, ale už neříkají, zda na výpomoc přijde Čech chytající v zahraničí, nebo přímo cizinec.

Místo Dotchina někdo z Chance ligy?

Proti Brnu nedohrál zápas ani Jake Dotchin a také zde to vypadá na herní pauzu. Jak dlouhou, to v klubu říci nechtějí. Výpomoc hledají Rytíři v klubech Chance ligy, jenže ta má ve středu, kdy hraje Kladno na ledě hradeckého Mountfieldu, také hrací den, a tak kluby svoje hráče pouštět nechtějí. „To je pochopitelné, nicméně jeden nám pomoc přece jen přislíbil. Také tady však platí, že ven to pustit nemůžeme do chvíle, než bude vše dohodnuto a podepsáno,“ dodal Jaroslav Keimar.

Hrát s Jágrem? O tom budu jednou vyprávět dětem, culí se Jaromír Pytlík

Zápas Rytířů na ledě Hradce začne ve středu v 18 hodin a sledovat sestavu Rytířů bude zajímavější než kdy jindy. Kromě zmíněných borců totiž schází také zranění útočníci Jakub Strnad, Michael Frolík, dlouhodobě je na marodce Matyáš Filip. Také proto v sobotu musel týmu vypomoci prostějovský Jiří Fronk.