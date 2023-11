Video: Malí Slaňáci kosí i hokejové velmoci, v CCM lize neztratili ani bod

Osmadvacet českých a moravských klubů se zapojilo do hokejové CCM ligy hráčů do 11 let. Kladno sice mezi týmy chybí, ale okres zastupuje Lev Slaný a zatím si vede perfektně. Tahle kategorie vedená letos Martinem „Bicanem“ Průchou a Patrikem Novákem vyhrála zatím všechny čtyři svoje zápasy.

Lev Slaný (v bílém) - Rytíři Kladno, 4. třídy | Foto: Roman Mareš