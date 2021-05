"Těšil jsem se už na zápasy doma, chuť byla velká, protože jsem opravdu dlouho nehrál a i předtím jsem měl dlouhodobější zranění. Já se na zápasy určitě těším," řekl Sekáč novinářům v on-line rozhovoru.

Sekáč se k národnímu týmu připojil před dvanácti dny, nastoupil do přípravného zápasu proti Slovensku a poté odehrál i všechny duely Českých her v Praze. V generálce na MS proti Rusku se blýskl sebevědomě proměněným trestným střílením. "Už jsem to říkal dřív. Cítím se suprově. Proto jsem chtěl dál hrát a reprezentovat. Mám chuť do hokeje, těším se a jsem rád, že je to i vidět na ledě," řekl zkušený útočník.

Bývalý hráč Sparty, Lva Praha, Kazaně nebo CSKA Moskva zatím startoval na MS jen v roce 2014. V dalších sezonách sice za reprezentaci často hrál, ale z finální nominace jej několikrát vyřadily zdravotní problémy. "Častokrát jsem se zapojil do přípravy a pak to kvůli zraněním nevyšlo. Na to ale já nekoukám, jsem rád, že si po takové dlouhé době zahraju," uvedl Sekáč, jenž se v roce 2018 představil i na olympijských hrách v Pchjongčchangu.

Na šampionátu před sedmi lety v Minsku Češi postoupili do bojů o medaile, ale nakonec obsadili čtvrté místo. "Tenkrát jsem hrál na šampionátu s velkými hvězdami. Byl tam Jarda Jágr, Jirka Hudler a podobně. Asi jsme měli seskupení velkých hvězd, to je pro mě největší rozdíl," porovnal Sekáč minulou a současnou situaci. "Nadšení a chuť do zápasu v nároďáku je vždy stejná," řekl.

Hokejisté jsou v Rize již od sobotního večera, až dnes ale mohli poprvé na led. Sekáč využil povinnou karanténu hlavně k odpočinku. "Poslední tři týdny byly docela náročné. Získali jsme titul, byly oslavy, poté jsem přijel domů a po dlouhé cestě jsem se rovnou připojil k týmu," uvedl Sekáč, jenž z Ruska jel autem. "Nebyl jsem úplně v zápasové kondici, takže se ty tři zápasy na mně docela podepsaly. Čas jsem využil k odpočinku. Ležel jsem, koukal na seriály a mluvil jsem s kamarády," prozradil.