Dost málo stačilo Litvínovu, aby na domácím ledě přemohl poslední Kladno a konečně s ním po osmi duelech vybojoval tři body. Chemici potrestali v první části dvě ze tří kladenských chyb, a přestože pak pouštěli hosty po celé utkání na dostřel, vyrovnat jim nedovolili. Výhrou 4:3 potvrdili domácí suverenitu, naopak Rytíři se topí do čím dál hlubšího extraligového bahna. Dva góly včetně vítězného vstřelil někdejší borec Rytířů Nicolas Hlava.

Ocenění litvínovských hokejových legend. | Video: Deník/Václav Veverka

Kladenští už vyrukovali do zápasu s novou posilou do obrany, a Slovák Nemčík se rychle ukázal i ve rvačce s Havelkou, jemuž nasadil ostré rány a přetáhl dres přes hlavu, nakonec ale skončil pod litvínovským borcem. Každopádně zajímavý debut, a to i herně. "Na to, že šel z prvního tréninku a jen si na pár videích prohlédl, jak hrajeme, tak si vedl slušně. A chtěl se i trochu ukázat," všiml si trenér Kladna Otakar Vejvoda.

Obnovenou premiéru po docela dlouhém zranění měl také Michael Frolík (podle trenéra Vejvody hrál jeden z nejlepších zápasů sezony), jenže asi nejlepší střídání Rytířů v první části ukončil zbytečným seknutím do brankáře Tomka a následnou přesilovku rychle potrestal ex-kladenský Hlava. Do konce první části chyběly jen 4 vteřiny, navíc to byl už druhý gól horalů, které v úvodu dostal do vedení přesnou tečí Abdul.

Litvínov přitom zdaleka nepředváděl svůj nejlepší hokej, pouze snadno proměňoval svoje šance a byl důrazný a precizní před vlastní bránou. "Ne vždycky a to nás mrzí. V rizikových prostorech nejsme vždy zodpovědní na kotouči. Tyhle pasáže si musíme pořád připomínat už proto, že se blíží závěr sezony," varoval kouč Litvínova Karel Mlejnek.

Potvrzeno, Rytíře posílil obránce Nemčík. Nastoupit by měl už v Litvínově

Ve druhé třetině přece jen opory Kladna zavelely. Hlavně Jiří Ticháček, jenž nejprve nabil v přesilovce na snížení Tralmaksovi a poté, co Procházka další obrovskou minelou nabídl domácímu Koblasovi snadné zakončení na 3:1, udeřil Ticháček ještě jednou. Chvíli před pauzou měli na jeho zásahu velkou zásluhu i bojovník Smoleňák a přihrávající Melka.

Za stavu 3:2 tak Kladenští ještě mohli přemýšlet o bodech, obrovské šance Frolík, Marteneta a hlavně sólový únik Smoleňáka však chytil brankář Tomek. Vzápětí doklepl za Bowa pohodlně puk Hlava a byl to nakonec vítězný gól, protože kladenské duo Procházka – Melka ještě závěr hodně zdramatizovalo třetí brankou.

Jejich tým tlačil i při power-play, Litvínov už ale výhru udržel. Hosté se musí pokusit zastavit bídnou sérii v neděli doma proti Českým Budějovicím (16:00).

"Xtý zápas jako před kopírák, kdy nehrajeme špatně, ale body nemáme. Inkasovali jsme smolně v oslabení, kdy si soupeř nahrával a odrazilo se jim to, ale od druhé třetině jsme měli ještě víc šancí, dokonce dva na nikoho, a pokud chceme vyhrávat tyhle zápasy, tak vyložené šance musíme dávat," litoval Otakar Vejvoda.

Karel Mlejnek konstatoval, že se jeho tým připravil na agresivní a vysoké hráče Kladna, kteří se nebojí tvrdé hry. „Hru jsme proto chtěli otáčet co nejrychleji z pásma a občas se to dařilo, občas méně. Jsme ale spokojení a šťastní, protože máme tři body, ač jsme nebyli lepším týmem, Kladno hrálo velice dobře," řekl.

Verva Litvínov – Rytíři Kladno 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 5. Abdul (Urban, D. Kaše), 20. Hlava (D. Kaše, Jaks), 37. Koblasa (Abdul), 50. Hlava (D. Kaše, O. Kaše) – 29. Tralmaks (Ticháček), 40. Ticháček (Smoleňák, Melka), 52. Melka (Smoleňák). Rozhodčí: Jeřábek, Mejzlík – Špůr, Šimánek. Vyloučení: 5:4, navíc Havelka (L) a Nemčík (K) na 5 min. Využití: 1:1. Diváků: 5324.

Litvínov: Tomek – Zeman, Baránek, Jaks, Zile, Demel, Czuczman, Šalda – Koblasa, Jícha, Kudrna – O. Kaše, D. Kaše, Hlava – Abdul, Kirk, Urban – Havelka, Jurčík, Zygmunt.

Kladno: Bow – Hejda, Ticháček, Slováček, Veber, Nemčík, Babka, Martenet – Kusý, Klepiš, Tralmaks – Smoleňák, Melka, M. Procházka – Bláha, Pytlík, Sideroff – Jágr, Jarůšek, Frolík.