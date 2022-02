Marný bod v Brodu, prohru se mu Řisuty pokusí hned vrátit

Středeční večer patřil také druholigovému hokeji, kde se Řisuty dál perou o záchranu. V Havlíčkově Brodu měly šanci utéci z posledního místa, ale to by museli získat tři body. Nemají ani jeden, zaslouženou výhru 3:1 slavil domácí favorit. Celek ze Slánska se mu to pokusí vrátit v sobotu na domácím ledě.

Řisuty (v bílém) odolávaly statečně nabité sestavě Vrchlabí. | Foto: Petr Hubáček

Havlíčkův Brod sice byl favoritem, ale měl za sebou nepříznivou sérii porážek. Bojuje přitom o play off, a tak proti Řilsutům nebral nic jiného než tři body. Jenže vítězství 3:1 se nerodilo vůbec lehce. Hosté šli po pár minutách hry do vedení góle Petráše a litovali, že neudrželi vedení do první pauzy. Těsně před ní zařídil vyrovnání Mlynář. V prostřední části dostal domácí do vedení Ludvík, výhru Brodu pak v poslední třetině pečetil přesným zásahem svým premiérovým zásahem mezi muži junior Kozlík. 2. HOKEJOVÁ LIGA - 29. KOLO Skupina JIH: Příbram – Klatovy 7:1, Havlíčkův Brod – Řisuty 3:1, 20. Mlynář (Kuchta, Holenda), 25. T. Ludvík (Tecl, Kabelka), 52. Kozlík (Čermák, Voříšek) – 12. Petráš (J. Kučera, Řepka). TABULKA 1. Tábor 35 27 1 2 5 187:82 85 2. Příbram 35 23 2 3 7 166:101 76 3. Kobra Praha 35 22 1 4 8 159:111 72 4. H. BROD 35 13 3 1 18 123:144 46 5. Klatovy 34 12 2 2 18 128:154 42 6. Cheb 35 12 3 0 20 125:155 42 7. Písek 35 9 0 1 25 139:186 28 8. Řisuty 34 7 2 1 24 83:177 26