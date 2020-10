Jak se zrodil váš gól?

Byl tam odražený puk. Zůstal ležet, ale já ho viděl. Gólman byl zablokovaný. Potom už stačilo zavěsit nahoru.

Chvíli před koncem řádné hrací doby jste mohl přidat ještě druhý gól, ale puk skončil jen na betonu. Kolik tomu chybělo?

Je to ohromná škoda. Šance tam byly. Musíme se z toho poučit a takové zápasy zvládat.

Vypadalo to, že vás nakoplo ubráněné oslabení tří proti pěti. Viděl jste to také tak?

Kluci tam odvedli skvělou práci. Celkově bylo ve druhé třetině hrozně moc oslabení a oni to ubránili. To nás nakoplo. Ke konci třetiny jsme dali i gól. Škoda,. že jsme to nedotloukli do konce.

Kladno už potřetí venku vedlo, ale i napotřetí odváží jen bod. Kde hledat příčinu, že se ani v Porubě nepovedlo dotáhnout zápas do vítězného konce?

Vůbec nedokážu říct, co tomu chybí. Je to ohromná škoda. Ten zápas jsme mohli zvládnout.

Rytíře opět hodně srážela disciplína. Z čeho fauly pramenily?

Těch tam teda opravdu bylo dost. Na to se musíme zaměřit. Stojí to totiž hrozně sil a rozhoduje zápasy. Ale jak už jsem říkal, kluci to v oslabení zvládli výborně.

Ve třetí třetině už domácí slavili branku, kterou ale viděli jen oni. Jak jste tu situaci viděl vy?

Hned jsem viděl, že to gól nebyl. Naopak mě zarazilo, že to vůbec rozhodčí řeší.

Stihl jste vůbec s Kladnem potrénovat nebo jste kluky viděl poprvé až v Porubě?

No, viděl jsem kluky před zápasem poprvé. Mám to do Poruby kousek, tak jsem přijel.

Přitom to vypadalo, že jste si s Markem Račukem i Nickem Hlavou sedli…

S Ráčou a Nickem tam nebyly špatné věci. Kdybychom spolu hráli déle, určitě bychom si něco řekli a výkon bychom potáhli ještě nahoru.

Vítkovice zatím nehrály, máte tak za sebou dlouhou pauzu. Cítil jste to na sobě?

Rozhodně jsem to cítil. Ta pauza byla delší a trvá, než do toho člověk naskočí. Jsem slušně unavený, ale věřím, že mi zápas pomohl. To jsem potřeboval.

Kladno čekají v brzké době i další zápasy na Moravě. Je možné že byste zase za tým v brzké době naskočil?

To vůbec netuším. Program v extralize je hrozně nahuštěný. Ale uvidíme, jak se kluby domluví. Ale teď nedokážu odpovědět.

Jan Šejhl