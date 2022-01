Co podle vás zdobilo kladenskou hru? Nepouštěli jsme soupeře do přečíslení. Z dobré obrany jsme si dokázali vytvořit zajímavé šance. To byl asi rozhodující.

Přitom jste ale už v sedmé minutě prohrávali o dvě branky.

No, padly tam dva nešťastné góly. Musím se přiznat, že ten druhý byl můj, kdy jsem do střely Ondráčka špatně sáhnul. Za to jsem se musel Landonovi (Bowovi) omluvit. Nebylo to z tlaku Budějovic, ale to k hokeji taky patří. Pak už jsme soupeře dovedli přetlačit.

Nejednou to v probíhající sezoně vypadalo, že vás inkasovaný gól až příliš srazí. Proti Budějovicím jste se ale zvedli z dvougólového manka. Kde se našla síla na obrat?

Jo, kdybych znal recept, to by bylo fajn (směje se). Přijde mi, že po Novém roce jsme celkově našli dobrý drajv. Cítím z týmu kompaktnost a líbí se mi, jak to vypadá. Prostě bojovnost a týmovost.

Důležité byly také dva zásahy v přesilovce.

Je super, že se klukům daří. Klobouček za to, co tam předvedli. To byla paráda.

Za poslední roky jsou České Budějovice pro Kladno tradičním soupeřem. Vnímal jste to, že přijel „starý známý“?

To sice ano, ale tenhle zápas byl rychle upečený. Do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli budeme hrát nebo s kým to bude. Ale s Motorem jsou zápasy vždy vyhecované. Konec konců je to vidět i na fanoušcích. Je to trochu speciální zápas, ale pořád se hraje o stejné tři body. Teď už koukáme dopředu na nedělní Spartu.

Sám jste to naznačil. Zápas s Budějovicemi se domluvil jen den dopředu. Jakou jste stihli za tak krátkou dobu přípravu?

Udělali jsme krátké video. Viděli jsme, jak hráli minule u nás. Také jsme věděli, že kvůli karanténě moc netrénovali. Chtěli jsme na ně vletět. Začátek tedy tak nevypadal, ale pak už jsme drželi svou hru a nenechali se vykolejit blbými góly.

Mluví se o příchodu nového obránce. Je těžké srovnat se s tím, že se zrovna na vašem postu zvýší konkurence?

To je jedině dobře. Zdravá konkurence je jedině prospěšná. A jak už se kolikrát ukázalo, obránců není nikdy dost (směje se). Je naší prací se vypořádat s konkurencí.

Jak se připravit Spartu, kam jedete hned v neděli?

Nesmíme polevit v tréninku, dobře naladit hlavu a věřím, že s ní můžeme odehrát vyrovnanou partii.

Jan Šejhl