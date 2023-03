Těšíme se, že to v pátek urveme. Nálada je dobrá a jdeme do toho. Není na co čekat. Lepší by byly boje o play off, to je jasné. Ničemu by ale asi nepomohlo, kdybychom tady chodili se svěšenými hlavami a byli naštvaní jeden na druhého. Jdeme bojovat do poslední chvíle a vrátit lidem, že nám takovou dobu fandí.

Berete utkání v Českých Budějovicích jako zápas sezony?

Nebudeme si nic nalhávat, všichni víme, o co jde.

Je cítit nervozita?

Samozřejmě víme, o co hrajeme. Takové zápasy jsou ale důvod, proč tady jsme. Abychom ukázali, že na to máme.

Není už náročné na psychiku bojovat každý rok o přežití?

Jasně, že to je náročné. Zvlášť když je to mateřský tým, za který hraju už takhle dlouho… Určitě by bylo lepší hrát play off než zápasy o přežití.

Historie důležitých soubojů s Budějovicemi je dlouhá. Jaké na to máte vzpomínky?

Nechci tady zase mluvit o našem bossovi. Nejlepší zápas ale byl, když jsme tam urvali extraligu a nastřílel čtyři góly. Všichni víme, jak to tam vypadalo. Teď je to ale jedno, je to minulost. Musíme hledět dopředu. Důležité je to, co je tady a teď. Proto to tam v pátek urveme.

Převažují u vás tedy spíš pozitivní vzpomínky na zápasy v Budějovicích?

Já to nějak neprožívám. Člověk nemůže žít moc v minulosti.

Je velkým lákadlem vybojovat delší dovolenou a nemuset čekat přes 40 dní na baráž?

Samozřejmě, o tom se nemusíme bavit. Zvlášť tady, kde hrajeme každý rok do konce dubna jako jediní v republice. Je to lákadlo, ale hlavní je udržet tady extraligu. Sem extraliga prostě patří a o to jde nejvíc.

Jak vypadaly tréninky před zápasem? Klasické, nebo byly v něčem speciální?

Řekl bych, že jsme docela drželi strukturu. Ukázali jsme si pár nových věcí a šlo hlavně o intenzitu, která byla výborná. V pátek to tam pojďme dát.

Nové věci? Budete chtít Motor něčím překvapit?

To uvidíme v pátek.

V předchozích dvou zápasech s Motorem jste inkasovali dohromady 12 branek. Bude to hodně o tom neinkasovat?

Bude to o celkové disciplíně, což si uvědomujeme. Ať už je to, co se týče vyloučení, nebo herní disciplíny. Naše disciplína tam naposledy nebyla nejlepší a taky se to odrazilo na výsledku.

Jak důležitá bude psychika? Může hrát roli, že máte s podobnými boji hodně zkušeností?

Myslím, že určitě. Věříme, že jsme zkušenější, ale uvidíme.

Pokud v pátek uspějete, pořád vás čeká důležité utkání v neděli proti Karlovým Varům.

Musíme koukat jen na jeden zápas, ne do budoucna. Uvidíme.

