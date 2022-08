Nebylo to úplně daleko, ale zároveň ani blízko. Skupina z naší strany nebyla úplně vydařená až na zápas s Finskem, který jsme odehráli dobře. Pak přišlo selhání s Lotyšskem, ale poučili jsme se z toho a nakoplo nás to do čtvrtfinále s Amerikou. To jsme zvládli neskutečně, byl to náš nejlepší zápas na turnaji. Pak přišlo těžké semifinále s Kanadou a souboj o třetí místo se Švédskem. Zřejmě už chyběly síly a gólman Švédska potvrdil své kvality.

Co tedy rozhodlo? Byla to právě forma švédského brankáře Wallstedta?

Myslím, že ano. Na jeden gól se nedá vyhrát. Věděli jsme, že to bude těžké a bohužel se to nepodařilo.

Na celém týmu bylo vidět, že medaili hodně chtěl. Opadlo už zklamání?

To, co bylo po zápase, z nás už opadlo. Všichni jsme byli zklamaní, protože jsme si medaili přáli.

Po postupu do semifinále byla vidět velká týmová soudržnost a taky euforie. Jak jste si vy užil chvíle po výhře nad USA?

To bylo neskutečné. Nikdo nám nevěřil a nikdo nečekal, že bychom Ameriku mohli vůbec ohrozit.

Jak speciální to pro vás bylo z toho hlediska, že jste navíc vstřelil rozhodující gól?

Určitě je to radost, když se v takovém zápase podaří skórovat. Vůbec se to ale nerovná pocitu vítězství.

Vy jste začínal turnaj ve čtvrté formaci, ale nejdůležitější zápasy už jste hrál v elitní lajně. Proč to trenéři takhle promíchali?

Začal jsem ve čtvrté lajně, kde jsme si dobře sedli s Tomášem Urbanem. Hráli jsme spolu už v mládeži v Kladně, takže jsme o sobě už věděli. Ze začátku turnaje se nám dařilo a vytvářeli jsme si šance. Pak přišel zápas s Lotyšskem, kdy se nám nedařilo. Trenéři před třetí třetinou hodně přestavěli sestavu a pak už jsme takhle turnaj dohráli.

Jaké bylo si zahrát s hlavním lídrem týmu Janem Myšákem a s Jiřím Kulichem, kterému se dařilo v extralize?

Oba jsou to výborní hráči a opět potvrdili svoje kvality. Hraje se s nimi výborně. Honza Myšák je navíc obrovský lídr a strašný dříč. Bylo přínosné hrát vedle něj.

Vy ještě můžete nastoupit na dvou mistrovstvích do dvaceti let. Může vám tahle zkušenost pomoct?

Určitě. Turnaj se mi navíc docela vydařil, takže jsem moc rád, že mě trenéři vybrali. Těším se na další turnaj v prosinci. Věřím, že mi tahle zkušenost pomůže, budu se snažit hrát ještě lépe. Uvidíme, na co to bude stačit.

Kromě Tomáše Urbana si na mistrovství světa zahrál i Jiří Ticháček z Kladna. Jaké to bylo si s nimi zase zahrát?

Bylo to příjemné. Je ale vždycky příjemné se se všemi kluky na reprezentačních akcích potkat. Vždycky se na kluky strašně těším a rád si s nimi zahraju a popovídám. Trávíme spolu čas, když máme na turnaji zrovna volno, a vždycky je to super.

Vy jste strávil poslední sezonu v zámořské juniorce v týmu Saginaw Spirit. Jak vám to tam sedlo?

Jsem strašně rád, že jsem se pro zámořskou juniorku rozhodl. Myslím, že mi to hodně pomohlo v rozvoji. Trefil jsem i dobrý tým, máme skvělou partu a už se zase těším na novou sezonu. Je to jiný styl hokeje, ale docela mi to na užším kluzišti vyhovuje. Je to příprava a další krok, abych se přiblížil k NHL, kterou bych si jednou rád zahrál.

Prvním krokem byl letošní draft, na kterém si vás jako 48. vybralo Vegas. Byl jste spokojený?

S draftem jsem spokojený, takhle vysoko bych se nikdy nepohyboval, kdybych neudělal tohle rozhodnutí a nešel do zámoří do juniorské soutěže. Druhé kolo draftu je pro mě úspěch, jsem spokojený. Vegas Golden Knights je super organizace, těším se na další spolupráci. Strašně rád bych si NHL jednou zahrál.

Už za sebou máte první kemp ve Vegas. Jaká to byla zkušenost. Bylo to v něčem jiné?

Určitě. Je to zážitek strávit nějaký čas v tréninkovém centru týmu NHL. Možnosti, které tam hráči mají, jsou opravdu veliké a kvalita tréninků a zázemí je taky úplně jinde.

Na tomto Development kempu jste se asi nepotkal se žádnými hvězdami NHL, že?

Nepotkal jsem se s nimi na ledě, ale hráči z NHL tam trénovali a trávili nějaký čas v posilovně. Viděl jsem tam třeba Williama Karlssona a další hráče. Pár jsme jich tam potkali.

Jak bude vypadat vaše další sezona? Vracíte se do Saginaw Spirit?

Ano, vracím se do juniorky. Koncem měsíce bych měl odletět k týmu, kde strávím pár dnů na ledě, a pak se přesunu do Vegas na nováčkovský kemp. Potom se budu vracet zpátky do juniorky, kde čekám dobrou sezonu. Minulý rok jsme měli hodně mladý tým, takže tam bude hodně kluků zůstávat. Moc se na to těším, jak na kluky, tak na hokej, Věřím, že můžeme dojít daleko.

