Odehrál jste zápas po delší pauze. Jak jste se cítil?

Takový ice-time, abych byl vyřízený, jsem neměl. Je dobré ale zase začít po delší době hrát.

Kometa vás od druhé třetiny přehrávala. Co se změnilo?

Přišlo mi, že nás Kometa v první třetině trochu podcenila. A my jsme na ně naopak vlétli a vytvářeli jsme si dobré střelecké příležitosti. Od druhé třetiny jako by Kometa začala hrát naplno a ukázala se jejich kvalita. Zase ty góly byly po našich chybách. Nemyslím si, že by nás tolik přehrávali. Spíš jsme udělali individuální chyby v našem pásmu, a tak silný tým nás potrestal.

Nahrával jste na přesilovkový gól. Stihli jste to nacvičit na tréninku?

Popravdě, vůbec jsme spolu netrénovali přesilovku. Moc přesilovky netrénujeme, třeba jednou týdně. Ale dopředu jsem ani nevěděl, jestli budu proti Brnu hrát. Dozvěděl jsem se to až před zápasem. Takže jsme neměli čas si nic nacvičit.

V závěru jste měl šanci na vyrovnání. Kolik tam chybělo?

Určitě, to jsem měl dát. I Jarda mi tam nahrával nádhernou křížnou přihrávkou. Možná jsem si to měl více zpracovat a počkat si, jak se bude brankář přesouvat. Samozřejmě jsem nemohl vědět, že budu mít tolik času a chtěl jsem vystřelit z první, abych nic neriskoval. Ale jsou to šance, které jsem měl dát – měl jsem tam odkryté brány, takže to je na mně.

Před sezonou se všeobecně říkalo, že potřebujete nabrat fyzičku. Jak to teď vypadá?

Byl jsem teď nemocný, deset dní jsem měl antibiotika. Takže to není ideální, ale každý den je to lepší a lepší.

Jak se to snažíte dohnat?

Je to jiné než trénink, i když trénujete naplno. Nemáte tam například tolik osobních soubojů. I ta rychlost je jiná. Když vidíte, že je zápas, jdete tam o to víc naplno. Není to jednoduché, ale musím si na to zvyknout, je to moje práce.

Před zápasem byla pro fanoušky show na téma Jágr vs. Plekanec. Jak jste to jako hráči vnímali?

Pro nás pro hráče to jiné nebylo. Všichni ví, že Pleky je kladenská legenda, skvělý člověk, ale že bychom se připravovali nějak speciálně kvůli atmosféře, to opravdu ne. A fanoušci byli samozřejmě vynikající.

Jan Šejhl