Ale i disciplína…

Říkal jsem už po druhé třetině, že si musíme hlídat hokejky. Každý má zodpovědnost za svoji hokejku a musí si dávat pozor, aby ji nestrčil protihráči po nohy.

Dal jste gól, který musel posvětit až videorozhodčí. Co tomu předcházelo?

Kuba Babka tam vystřelil. Stál jsem na brankovišti a viděl jsem, že gólman má puk mezi nohama. Skočil jsem tam, píchnul jsem tam hokejkou a viděl jsem, že gólman je úplně za brankovou čárou. Takže klasický důraz.

Vaše lajna mohla dát snad tři branky. Kde byl problém, že vám to do brány nepadlo?

To je každý den jinak. Ve Zlíně nám to prostě nešlo.

OBRAZEM: Rána hrůzy padla pět vteřin před koncem

Jak vám rozhodčí zdůvodnil vyloučení, po kterém padl gól pět vteřin před koncem?

Řekl mi, že jsem puk zahrál rukou, aniž by ho předtím někdo zahrál. To se nesmí.

Se Zlínem jste prohráli důležitý duel už začátkem ledna. Čím to je, že vám jejich hra takhle nesvědčí?

Dobře na nás nastoupili. Dalo by se říct, že nás zaskočili, protože prvních deset minut jsme se k ničemu nedostali. Vůbec jsme nebyli schopní dostat se z našeho pásma. Potom se to zlepšilo. Možná nám i pomohlo, že se první třetina dohrávala. Od druhé třetiny to bylo znatelně lepší, dělali jsme si šance. Ale ta koncovka… Hokej se hraje na góly, bez toho se nedá vyhrát.

Neměli jste ze začátku takzvaně ještě nohy v autobusu?

Dá se to tak říct. Trenéři s námi probírali, jestli pojedeme den dopředu. Nakonec jsme si odhlasovali, že pojedeme až v den zápasu. Tohle je ale individuální. Jsme profíci. Dá se ale také říct, že Zlín na nás naskočil v takovém tempu, co nevydržel.

Lednová prohra se Zlínem byla pomyslnou fackou, po které jste začali sbírat body. Mohlo by to zafungovat i tentokrát?

Proč ne? Už bylo cítit, že je uvolněná atmosféra. Ono je to sice dobré, ale zároveň se to může vymstít. Neházel bych na tenhle zápas, že se zkazila sezona. Zbývá ještě sedm zápasů. Ukázali jsme si, že můžeme bodovat s kýmkoliv.

Může být třeba výhodou, že hrajete až v úterý, že si do té doby můžete vyčistit hlavy?

Ono to má své pro i proti. Kdybychom hráli za dva dny, nebabráme se v tom tolik. Teď budeme v úterý mít hlavy v tom, že jsme prohráli. Musíme to hodit za hlavu a hrát zase tak, jak jsme hráli v lednu.

Jan Šejhl