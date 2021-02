Po žalostném výkonu asi přiznáte i vy, že Ústí vyhrálo zaslouženě…

Nezačali jsme, jak jsme chtěli. Oproti sobotě, kterou jsme chtěli zopakovat, tam nebylo takové nasazení. Nevím, jestli to bylo únavou, ale těžko, Ústí hrálo v sobotu také. My se jim každopádně přizpůsobili a nehráli svou hru. A zase neproměňovali šance.

Šancí mělo víc Ústí, ale vás koncovka opravdu drtí a už hodně dlouho, když tedy vynecháme sobotní zápas s Frýdkem. Co s tím?

Na koncovku se musíme v tréninku zaměřit, protože vidíme, že na jeden dva góly se venku nevyhrává. Musíme dávat góly i v přípravě, chtít urvat gól za každou cenu a pak tohle přenést do zápasu.

Loni v Olomouci jste se po nepovedeném duelu zavřeli v kabině na dvě hodiny, tady to bylo na čtyřicet minut. O čem jste si povídali?

Řešili jsme náš přístup k zápasům, protože jsme neplnili, co si říkáme, a stalo se už po několikáté. Proto jsme si to museli vyříkat. Máme teď osm dní přestávku, a tak můžeme v tréninku zamakat, vzpamatovat se a začít hrát, co chceme. Vyříkali jsme si to a s nad to všichni pochopili. Příště už musí na zápas přijít nové mužstvo.

Přitom jste mohli mít pauzu pohodovou a konečně se koukat na ostatní týmy z prvního místa tabulky.

No jasně, proto také ten dlouhý pohovor. Je to škoda, mohli jsme být první.

Co konkrétně při hře neplníte?

Nedohráváme souboje, nebruslíme, nehrajeme aktivně, nenapadáme. Prostě nehrajeme, co chceme, nejsme silní v soubojích, koncovka je špatná. A ono to zdaleka není tak, že někam přijedeme a rozdáme pět gólů. Bez pořádného přístupu nás porazí i poslední tým tabulky.

Uvědomujete si, že play off, v němž se od vás tolik čeká, se neúprosně blíží?

Přesně, tohle musí být budíček a musíme se konečně pořádně probrat.

Vypadalo to, že také na střídačce panuje docela nepohoda…

To vyplývá z toho, co děláme na hřišti. Necháváme se strašně moc vylučovat, pak tam někteří sedí studení a ti co brání, jsou unavení. Tohle vyhovuje soupeři, hra pak není v naší režii. My to ale musíme hrát obráceně, fauly musí být na nás. Jestli takhle budeme hrát dál, vypadneme v play off v prvním kole.

Jak se zbytečných faulů vyvarovat, když o tom mluvíte už tak dlouho a pak uděláte čtyři za třetinu jako v Ústí?

Každý musí zkrotit svoje ego a ne oplácet. Prostě to vydržet, být chytrý. V Ústí nás fauly stály zápas.

V Ústí jste poměrně dlouho hrál a odpíchl se tady zpátky do extraligy a domů do Kladna. Jak na severočeský klub vzpomínáte?

Byl jsem tady tehdy spokojený, takže jsem tady chtěl vyhrát. Škoda, že tady nemohli být diváci.

Jan ŠEJHL, Rudolf MUZIKA