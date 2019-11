Jaké jsou vaše pocity po obnovené premiéře v kladenském dresu?

Budu sebekritický – mělo by to být lepší. Byla to jiná úroveň, než jsem teď dva roky hrál, ale věřím, že se s kluky chytnu a brzo budu zpátky.

Naskočil jste do hry až od druhé třetiny. Je to pro hráče složitější?

Vždycky je to trochu těžší, když starší hráči naskočí později. Ale takové to je. Člověk musí být pořád připravený tam vlítnout. A odvést maximum. To jsem se také snažil, ale jak říkám, může to být lepší.

Dá se najít hlavní příčina, proč byla Sparta lepší?

Mají rychlý přechod středního pásma, jdou do rychlé kombinace a hned zakončují. Je vidět, že mají ten správný drajv a ránu. Byli důraznější než my.

A efektivnější v zakončení…

Samozřejmě, jsou si v něm jistější. Ale s tím se dá bojovat a musíme to do příštího zápasu vylepšit.

Těšíte se na obnovenou spolupráci s Davidem Stachem?

Samozřejmě, že mě láká. Jsem o to šťastnější, že se můžeme potkat v jednom týmu. Uvidíme, jak se to bude všechno vyvíjet. Teď se hlavně musíme soustředit sami na sebe, aby byl co nejlepší výsledek pro tým. Jestli se objevím v lajně s Ádou, to už je na trenérech. Může se stát cokoliv a budu se na to těšit.

V posledních letech na vás obvykle stála hra vašeho týmu. Chodil jste na přesilovky, měl jste být střelec. Proti Spartě jste ale naskočil až checking line. Bylo to pro vás náročnější?

Je. Člověk si pak toho na sebe vezme víc, tak je těžší, aby to nezkazil. Čím je také hráč víc ve hře, tím víc si pak věří na puku. Ale jak říkám, naskočil jsem do rozjetého vlaku a je těžké hned zapadnout a vyniknout. Ale poperu se s tím a budu rád za každou šanci skórovat.

Jak se zrodila zkouška v Kladně?

S kluky trénuji už asi čtrnáct dní. Chtěl jsem se vrátit domů, tak jsem se vrátil. Říkal jsem si, že to alespoň zkusím a uvidím, jestli se s Jardou domluvíme. Doufal jsem, že by mě Kladno zkusilo, když jsem místní odchovanec. Jsem rád, že dostanu šanci se o to porvat a udělám všechno proto, abych tu sezónu dohrál a třeba přidal i další smlouvu na další rok.

Jak je velký skok z třetí německé soutěže do extraligy?

Určitě je to srovnatelné s naší první ligou, tak tam nemůže být ten skok tak veliký, ale stejně je hodně znát. Trochu to musím překvaltovat i v hlavě, rychlostně a fyzicky se cítím dobře, tak je potřeba tomu dát dva tři zápasy a věřím, že bych měl být zpátky.

V Rosenheimu jste letos skončil už po šesti zápasech. Můžete prozradit důvod?

Měl jsem své osobní důvody. K tomu ještě přišla změna trenéra. V týmu mohou být dva cizinci a nový trenér si buduje mužstvo sám. Dá se říct, že na tom to celé ztroskotalo. Byl jsem tedy rád, když jsem se s týmem v dobrém domluvil a mohl jsem se tak vrátit zpět do Čech.

Jan Šejhl