Poslední zápas základní části - byl to takový hurá hokej…

Dá se to tak říct. Už o nic nešlo, trenéři nechali důležité odpočinout. Tak jsme hráli my, kteří jsme za sezonu odehráli méně zápasů. Dalo by se říct, že to byl přípravný zápas na play off, ostřejší trénink. I proto to dopadlo, jak to dopadlo.

Nedalo by se to nazvat trochu juniorským hokejem i vzhledem k počtu mladých hráčů v sestavě?

Takhle to vypadá vždycky, když se blíží konec sezony a už o nic nejde. Dalo by se říct, že je to zápas z donucení a všichni by si chtěli už odpočinout. Proto to tak ke konci může vypadat.

Jak jste do toho hledal chuť?

Jelikož jsem toho moc neodehrál, měl jsem chuť do zápasu jako vždycky naplno. Snažím se být platný hráč.

Mohl byste popsat své dvě asistence?

U první vystřelil Láďa Funk. Sjel jsem si do rohu pro puk a ohlédl jsem se, že žádný hráč Vrchlabí proti mně nejde. Najednou jsem viděl Tomáše Bernata před prázdnou bránou a on už to doklepl do prázdné. U té druhé – to trénujeme na dobrovolných trénincích. Stoupneme si před bránu a snažíme se to tečovat bekhendem. Zrovna to tak vyšlo i s tím, že Nick Hlava stál před bránou, aby to dorazil.

Jak se hledala motivace, když Kladnu už o nic nešlo?

Před zápasem jsme si řekli, že doma chceme vévodit. Takže nechceme prohrát ani poslední domácí zápas. Rozhodně jsme si řekli, že chceme vyhrát.

Neodehrál jste ani půlku zápasů základní části. Koncem sezony jste si o místo ale možná řekl. Jaký z toho máte vy osobně pocit?

Těžko říct. Je to čistě na trenérech. Ani nemůžu říct, že bych měl nějaký pocit. Budu čekat, co bude. Když budu hrát, tak se budu snažit předvést co nejlepší výkon. A když ne, tak budu tvrdě makat na tréninku, jak jsem to dělal celou sezonu. Nezhroutím se z toho, když nebudu hrát. A naopak nebudu přemotivovaný, když se do hry dostanu.

Jak se vám povedlo načasovat formu na konec sezony?

Těžko říct. Nevím, čím to je. Ale proti Vrchlabí mě nabudilo, že jsem nastoupil s mladými. Cítil jsem se mezi nimi jako nejzkušenější. A byl jsem díky tomu i uvolněný.

Během ročníku Kladno občas herně skřípalo, ale bodově je to celkem povedená sezona. Čím to může být?

Tady na Kladně je znát atmosféra, takže nám mimo jiné chyběli fanoušci. Ale my jsme tým, který by měl soupeře z nižších pater tabulek přejíždět. A to se nám nedařilo. Myslím tím třeba Kadaň či Šumperk. Ale chtěli jsme tři body a alespoň to byl splněný úkol.

Obhlížel jste se třeba, kdo by na vás mohl vyjít v play off?

Přiznám se, že teď absolutně ani netuším, kdo by na nás mohl vyjít. Ale kdo přijde, přijde. Na všechny soupeře se připravíme úplně stejně. Takže nad tím vůbec nepřemýšlím.

V sezoně 2015/16 Kladno vyhrálo základní část, ale pak vyhořelo s Ústím už ve čtvrtfinále. Jak se připravit, aby se to neopakovalo?

Ať na nás vyjde kdokoliv, v uvozovkách jakkoliv špatný tým, tak se na něj musíme připravit, jako kdybychom hráli s Jihlavou. Vůbec se nesmíme ohlížet, s kým budeme hrát.

Co bude následovat v následující dnech? Dostanete nějaké volno?

Budeme mít tři dny volno a pak se do toho vrhneme. Takže to volno bude i za odměnu, že jsme Vrchlabí porazili. Pak už se do toho zase naplno vrhneme.

Jan Šejhl