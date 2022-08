První příprava, navíc v novém klubu. Jaké to po pár měsících bylo?

Možná jsem to čekal horší, ale rychle mi vše naskočilo a cítil jsem se docela dobře. Ty letní zápasy jsou v tomhle ohledu samozřejmě těžší. Navíc, když se hraje na tři lajny. Ale hrálo se mi dobře, rychle, cítil jsem tu energii. A ještě to pro nás dopadlo dobře.