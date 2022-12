Pro Kanonýry je to nepříjemný nápor. Ač doufali, že mají kádr na postup do Superligy, realita už po několikáté ukázala opak. Rozhodne až play-off, teprve po něm se bude účtovat, ale zatím to tedy pořádně drhne. Kladenští padli už podesáté v sezoně a budou mít hodně práce, aby se vůbec dostali do play-off.