Je olympijským vítězem, také mistrem světa. Platil za hokejistu, který umí rozdat ostrou ránu, poprat se, ale zároveň zvládal řídit přesilovky, rozdávat přesné přihrávky, dávat góly. Řeč je o členovi Síně slávy kladenského hokeje Liboru Procházkovi, který se ve čtvrtek 25. dubna dožívá kulatých padesátých narozenin.

Libor Procházka | Foto: Bohumil Kučera

Libor Procházka pochází z poměrně vzdálené Vlašimi, ale do Kladna přišel jako mladý kluk. V A týmu mužů debutoval ve svých sedmnácti letech, přesně to bylo 15. října 1991. Na svůj start však úplně v dobrém vzpomínat nemůže. Na ledě Plzně totiž Kladno prohrálo 3:8, ale i díky špatnému vývoji zápasu došlo k rotaci sestavy a od půlky zápasu dostal svou šanci právě Libor Procházka.

Ve své první sezoně nastoupil k pouhým osmi zápasům, nicméně později se stal pevnou součástí kladenské sestavy. Na soupisce soupisce figuroval celkem čtrnáct ročníků! Za tu dobu naskočil do úctyhodných 518 duelů (kromě 11 barážových vše v nejvyšší soutěži). Brankou kladenské fanoušky rozjásal 35krát. V ostatních zápasech byl k vidění při dalších 122 startech a také přidal dalších 13 branek. Z jednotlivých sezon se mu v Kladně vydařil ročník 94/95, kdy nasbíral 22 kanadských bodů (6+16) či o rok později, kdy zaznamenal na obránce solidních 8 branek.

Loučení nejen s Kladnem ale i celou hokejovou kariérou bylo ještě smutnější než Procházkův začátek v áčku. Tým sice porazil 2:1 Olomouc, nic to ale nezměnilo na tom, že Kladno čekal sestup do první ligy.

Zajímavostí je, že za Kladno hráli v jeho dlouhé hokejové historii jen dva Liborové - Procházka a Martínek. Pak ještě Švindl, ale ten měl nakonec jen nominaci na zápas - a nenastoupil.

Zdroj: Youtube

Libor Procházka odehrál řadu sezon, dokonce svých nejlepších, mimo Kladno. Ať už to bylo ve švédských AIK Stockholm, Skeleftea, Leksandu, v Třinci, Karlových Varech, také na Spartě. Jednou se stal nejproduktivnějším hráčem extraligy, získal v ní celkem tři bronzové medaile (s Kladnem a dvakrát Spartou).

Na přelomu stolení byl stálým členem reprezentace. Ne velkých akcích debutoval na MS 1997, kde získal bronz a zúčastnil se proslulé rvačky s Kanaďany. Byl také při největším úspěchu českého hokeje, při zlatu na OH v Naganu. Sice jako sedmý obránce nehrál ani minutu, ale zlatou medaili má.

O rok později v Norsku si zlatou už vybojoval také na ledě, když Češi ve finále MS porazili Finy zlatým gólem Jana Hlaváče, s nímž si zahrál Procházka jak ve Spartě, tak v Kladně.

Jen do NHL se nikdy nepodíval. St. Louis Blues mu sice smlouvu dali, ale ponechali ho rok na farmě, a odsud Procházka možná moc brzy odešel zpět do Evropy. Přitom dispozice na to hrát nejlepší ligu světa měl dokonalé.

Libor Procházka u hokeje zůstal také po kariéře, věnuje se výchově kladenských talentů v osmé třídě.

Každopádně patří mezi nejlepší hráče, kteří kdy kladenský led brázdili.