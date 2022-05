V Praze uhráli jednu výhru a cítili šanci, že by doma při dobré konstelaci mohli vrátit Kladnu hokejbalový titul. Ale obhájce KERT Park, tým ze sídliště na Lužinách, kde jsou zkoncentrováni skvělí čeští i slovenští reprezentanti, ukázal svou kvalitu. V sobotu a pak i neděli rozhodly jeho drtivé nástupy do první resp. druhé třetiny a titul tým z hlavního města obhájil.

Finále hokejbalové extraligy: Kladno podlehlo KERT Parku Praha a ten slaví titul. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

V sobotu byl plný areál natěšený na skvělý zápas, ale po první třetině byl v podstatě konec. Kladno neplnilo nic z toho, co si předsevzalo, protivník dokonale zakončoval svoje šance a vedl 6:0! To byla katastrofa, jakou jsem nezažil. Absolutní nedůraz, nekoncentrovanost, Kert si dělal v našem pásmu doslova to chtěl. Nula šest hovoří za vše,“ soukal ze sebe po skončení série reprezentant Tomáš Kudela a dodal: „Přitom druhý zápas na Lužinách se nám povedl takticky, plnili jsme naprosto všechno, co jsme si řekli. Tak by to mělo být pokaždé a ideálně celých čtyřicet pět minut. Jen pak uděláme to, co v sobotu,“ byl naštvaný.

Zápas se už jen dohrával, KERT vyhrál 8:1 a čekalo se, zda se Kladno ještě psychicky zvedne a v neděli zahraje lepší výkon. Stalo se, i když po první bezbrankové třetině zase přišel výpadek a v úvodu druhého dějství Pražané nasázeli za záda gólmana Jirotky čtyři góly.

Do brány zamířil znovu mladík Křemenák, přesto to dlouho vypadalo, že je hotovo, konec nadějí. Nicméně domácí deset minut před koncem neuvěřitelně ožili po gólu Hrabára. Na něj během jediné minuty navázali i Patyk a Kubík a stadion rázem vřel – Kladno sahalo po vyrovnání.

„Možná už tam od nás byl pocit, že nemáme co ztratit, že do toho musíme šlápnout. Je škoda, že to nepřišlo dříve, i když za stavu 4:3 to vypadalo ještě docela nadějně, protože jsme měli další šance. Bohužel, jak jsme se tlačili dopředu, nechávali jsme vzadu otevřená okna a tým jako KERT všechny chyby trestá,“ komentoval Tomáš Kudela, jehož tým příliš otevřel hledí a Zvonek ho potrestal pátou brankou. Ta odpor Kladna zlomila, hosté navíc ještě zvýšili.

A opět si šli pro mistrovský pohár.

„Ale jsem rád, že jsme se dokázali zvednout, že jsme si dokázali, že to v nás je. Bohužel bylo moc pozdě,“ dodal se slzami na krajíčku Tomáš Kudela, jehož tým ještě čeká finále Českého poháru a jeho samotného možná i mistrovství světa.

Přiveze si zlato z něj?