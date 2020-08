Když se Sparta blížila ke kladenskému zimáku, nad městem hodně hřmělo, však také přijela esa jako Horák, Řepík, Košťálek či posila z Kladna Zikmund. Ale v zápase rozdíl mezi oběma celky nebyl tak velký, dokonce většinu doby dominoval mladý kladenský celek. Hoši s velkým S na prsou budili spíše rozpaky, nicméně jsou v jiné fázi tréninku, protože Kladenští začali po povinné karanténě až na konci minulého týdne.

V první třetině ještě Spartu několikrát zachránil brankář Neužil, hlavně při přesilovce Sparty zlikvidoval výpady Gumana s Jelínkem, ale ve druhé části už kapituloval. Prostřelil ho z mezikruží Štěpán Bláha. Pak opil rohlíkem celou sparťanskou obranu Jelínek a výpad zakončil obkroužením brány a druhým gólem.

Publikum jásalo a Rytíři polití živou vodou dokonce mohli zvýšit, ale 58 vteřin dlouhou přesilovku pět na tři nevyužili. Až pak se Pražané zvedli, v úvodu poslední části Tomášek tečí snížil a jeho tým pak zápas ovládal.

Aspoň se publiku mohl v HD kvalitě předvést nový brankář Rytířů Andrej Košarišťan. Akvizice z Košic zdá se může být jackpotem, slovenský reprezentant chytil bravurně snad pět jasných šancí, a jak už to bývá, na druhé straně junior Urban vysunul druhého Bláhu a Ondřej napodobil perfektní šibenicí svého staršího bráchu – 3:1.

Sparta sice ještě v power play snížila hezkou akcí Pavelky, Kladno pak už výhru ubojovalo a hned ve čtvrtek přivítá ve druhém pohárovém duelu České Budějovice, v pátek pak hostuje na ledě Plzně. Čeká ho ostrý kvapík.

„Nejsme spokojeni s výsledkem, ale jinak to byl na srpen parádní zápas v parádním tempu a nasazení. Vynikající a jsme rádi, že jsme ho mohli hrát,“ chválil kvalitu utkání hostující trenér Miloslav Hořava a David Čermák z Kladna s ním souhlasil. „Na začátku byl náš mladý tým trochu zakřiknutý, ale pak se to zlepšilo. V poslední třetině však Sparta zvýšila aktivitu, nám došly síly a ubránili jsme to se štěstím díky gólmanovi a obětavosti hráčů,“ řekl kladenský trenér.

Na týmu podle něj bude znát, že mu část přípravy kvůli karanténě chybí. „Po třech týdnech dovolené jsme měli pět tréninků a pak zase čtrnáctidenní pauzu. Je možné, že v dalších zápasech se to projeví,“ dodal Čermák.

K případnému oslovení Tomáše Plekance se postavil odmítavě. „Řeší teď jiné věci, sám to napsal. My ho určitě teď necháme v klidu a uvidíme časem.“

Miloš Hořava naopak potvrdil, že by v příštím týdnu mohl za Spartu naskočit další bývalý borec z NHL, brankář Michal Neuvirth. „Šance je určitě, ale já nevím, co bude za hodinu, natož za týden. Každopádně trénuje a necháme se překvapit.“

Kladno – Sparta 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)



Branky: 23. Š. Bláha (Hlava), 30. Jelínek, 54. O. Bláha (Urban) – 43. Tomášek (Kalina), 59. Pavelka (Sukel). Rozhodčí: Horák, Sýkora – Komárek, Hnát. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. Diváků: 800.



Kladno: Košarišťan – Kehar, Zelingr, Štochl, Sorokin, Mikliš, Zajíc, Ticháček – Š. Bláha, Račuk, Bernat – Guman, Kubík, Routa – Hlava, Pitule, Jelínek – Urban, Filip, O. Bláha.



Sparta: Neužil - Košťálek, Piskáček, Jeřábek, Pavelka, Kalina, Jandus - Řepík, Horák, Rousek - Zikmund, Sukel, Kudrna - Buchtele, Pech, Tomášek - Dvořáček, Říčka, Pšenička.