„Myšlenkou dnešního kempu je sejít se v uvolněnější atmosféře a nechat děti, aby si zahrály proti svým rodičům. Možná to rodičům ukáže, že to není taková sranda, jak si myslí. Hlavní je ale to, že jsou Vánoce. Když nějakou dobu makáme, musí potom přijít i sranda,“ vysvětloval hlavní trenér Školy hokejových talentů Viktor Lukáš.

Ten tentokrát přivítal vybrané zástupce sedmi středočeských klubů v Mělníku. Děti ročníků narození 2008–2011 z Rakovníka, Velkých Popovic, Kralup nad Vltavou, Kladna, Slaného a Mělníka ale tentokrát nečekala těžká dřina jako na předešlých kempech. Tentokrát byla na programu dne hlavně zábava. Brusle totiž obuli i rodiče hokejových nadějí a spolu se svými ratolestmi se postavili na ledovou plochu. S dětmi nejprve absolvovali některá cvičení a potom si proti nim zahráli zápas!

„Je to příjemné. Děti už jsou ale hrozně rychlé, takže jim nestíhám. Hlavně nemám chrániče, takže se bojím, aby mi jednu nelouply pukem pod koleno,“ vyprávěl se smíchem Michal Roubíček. „Líbilo se mi to. Je pro mě motivace se proti tátovi ukázat. Jednou se mi povedlo ho obehrát, jel jsem sám na bránu a dal jsem gól. Řekl mi na to, že jsem pacholek,“ doplnil ho jeho syn Jakub.

Právě motivace malých hokejistů byla jedním z hlavních témat pátého kempu Školy hokejových talentů. O motivaci a o trávení času vyprávěla dětem, když slezly z ledu, mentální koučka Lenka Chudobová. I před Vánoci se tedy malí hokejisté vedle herní přípravy i vzdělávali.

Na závěr jednodenního kempu se všichni hráči spolu s trenéry sešli pod vánočním stromkem, kde na ně čekaly připravené dárečky od společnosti Kaufland, která je generálním partnerem projektu. Z poslední Školy hokejových talentů v tomto roce tak nikdo neodešel s prázdnou.

„Tentokrát to bylo hlavně o zábavě. Jinak ale na dětech vidíme od začátku kempů pokroky. Ať už v tom, jak se děti z jednotlivých klubů kamarádí, nebo v hokejových návycích. Vědí, co mají dělat, a dělají to naplno. Snažíme se zaměřovat hlavně na detaily a ne na to, abychom je učili milion věcí,“ zakončil trenér Lukáš, který už se těší, až kempy v příštím roce opět odstartují.