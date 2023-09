Mladí Rytíři zazářili v Ústí. Pod vedení dvojky Bílek - Kalla získali stříbro

Jaroslav Kalla kouzlí za bránou a teď našel Vítězslava Bílka – Kladno střílí gól! Vzpomínáte? Souhra zmíněné dvojky dala hokejovému Kladnu hodně radosti, ale to je už minulost, oba borci mají svoje roky. Ale co uměli - a že toho bylo hodně, mohou teď předávat dál a vypadá to, že se jim daří. Na velkém turnaji v Ústí nad Labem podali jejich svěřenci z HC Kladno 2012 výborný výkon a skončili na druhém místě za vítěznými Letňany.

Mladí žáci ze 6. tříd HC Kladno vybojovali na turnaji v Ústí druhé místo. | Foto: HC Kladno